Данная подборка состоит из фильмов которые своей историей захватывают дух.

Фильмы в своем лучшем проявлении знакомят нас с интересными историями и гениальными персонажами. Иногда они служат тем миром, в который хочется сбежать от реальности. Но есть и такие киноленты, что способны обратиться в мощные социальные инструменты и стать неиссякаемым вдохновением для каждого зрителя. Часто в основу фильма ложится реальная история, хотя бывают и полностью вымышленные герои, которые становятся невероятно популярными. К примеру, Рокки Бальбоа – вымышленный персонаж, но зрители почитают его как реально существующего чемпиона-боксёра. Возле Музея искусств Филадельфии даже стоит бронзовая статуя Рокки.