https://telegraf.com.ua/files/2018/04/1504638335_4ui4l1_1-150x90.jpg Культура, Кино https://telegraf.com.ua/kultura/kino/4003853-nazvan-spisok-hudshih-filmov-ot-luchshih-rezhisserov.html
Назван список худших фильмов от лучших режиссеров
22:53 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости культуры: Кинокритики составили свой топ худших фильмов от режиссеров с мировыми именами.
В сообщении указано, что работы оценивались исходя из рейтинга скандального сайта Rotten Tomatoes. Первое "почетное" место заняла картинка "Погоня", режиссером которой выступил известный Джон Синглтон.
Трейлер фильма "Погоня"
Второе место досталось "Сверхновой". Интересно, что 3 место антирейтинга заняла картинка "4 комнаты", где одним из режиссеров являлся Квентин Тарантино.
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