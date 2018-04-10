Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: У Порошенко подвели итоги поездки в Берлин У Порошенко подвели итоги поездки в Берлин
Новости: ВБ назвал сумму, которая нужна Украине на погашение долгов ВБ назвал сумму, которая нужна Украине на погашение долгов
Новости: Мейвезер проведет бой с Макгрегором по измененным правилам UFC Мейвезер проведет бой с Макгрегором по измененным правилам UFC
Новости: Британцы создали пластырь, способный измерять уровень глюкозы в крови Британцы создали пластырь, способный измерять уровень глюкозы в крови
X

Назван список худших фильмов от лучших режиссеров

Топ худших фильмов от лучших режиссеров
22:53 Сегодня Телеграф
vistanews.ru
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Кинокритики составили свой топ худших фильмов от режиссеров с мировыми именами.

В сообщении указано, что работы оценивались исходя из рейтинга скандального сайта Rotten Tomatoes. Первое "почетное" место заняла картинка "Погоня", режиссером которой выступил известный Джон Синглтон.

Трейлер фильма "Погоня"

Второе место досталось "Сверхновой". Интересно, что 3 место антирейтинга заняла картинка "4 комнаты", где одним из режиссеров являлся Квентин Тарантино.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, Голливудские фильмы, Джон Синглтон, Квентин Тарантино, Топ худших фильмов.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости кино

Сверхсекретности третьих "Мстителей" позавидовала бы даже "Игра престолов" В сети появился новый трейлер фильма "Звездные войны" (Видео) Сильные фильмы, которые заставят задуматься

Последние новости

Лилия Ребрик призналась, как назовет будущего ребенка Девушка в течение 4 лет не состригала свои ногти (Фото) Лукашенко рассказал о своей жесткой диете
Сегодня читают
01 Ученые рассказали, куда попадают люди после смерти
02 Медики подсказали простой способ очищения организма
03 В Турции на дне озера обнаружили огромный загадочный замок
04 Украинский футболист забил эффектный гол ударом скорпиона (Видео)
05 В Польше напомнили о наиболее острой проблеме с Украиной
Новости сегодня
23:17 По информации в соцсетях, Мариуполь содрогается от мощных взрывов
22:50 Женщины не прошли отбор в новый отряд российских космонавтов
22:47 Ольга Фреймут опубликовала новый снимок с мужем
22:40 Любимые игрушки из нашего детства, способные вызвать зависть у всего двора (Фото)
22:37 В Днепре 23 студента заболели корью
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Польше назвали причину Смоленской катастрофы Польша назвала причину Смоленской катастрофы
Новости: Украина начнет серийное производство ракет "Ольха" Украина начнет серийное производство ракет "Ольха"
Новости: Украина скоро введет санкции против российских бизнесменов Украина готовит санкции против российских олигархов
Новости: Сестры Кардашян опубликовали сексуальные фото с отдыха Сестры Кардашян опубликовали сексуальные фото с отдыха
Добавить комментарий
0