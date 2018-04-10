Назван список худших фильмов от лучших режиссеров

В сообщении указано, что работы оценивались исходя из рейтинга скандального сайта Rotten Tomatoes. Первое "почетное" место заняла картинка "Погоня", режиссером которой выступил известный Джон Синглтон.

Трейлер фильма "Погоня"

Второе место досталось "Сверхновой". Интересно, что 3 место антирейтинга заняла картинка "4 комнаты", где одним из режиссеров являлся Квентин Тарантино.