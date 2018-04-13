Вышел трейлер фильма "Восемь подруг Оушена" (Видео)

Вслед за "друзьями Оушена", премьеры которых проходили с большим размахом, решили снять фильм о его подругах. В сети появился первый официальный трейлер фильма "Восемь подруг Оушена".

Трейлер был принят зрителями и стал очень популярным. А 12 апреля компания Warner Bros. Pictures опубликовала на своем YouTube-канале новый трейлер. Ролик за сутки набрал более двух миллионов просмотров и это еще не предел.

Стоит отметить, что новый фильм будет представлять собой продолжение знаменитой трилогии о друзьях Оушена. На этот раз в центре сюжета будет находиться не сам Дэнни Оушен, а его сестра – Дебби Оушен.

В фильме также снялись Кейт Бланшетт, Рианна, Минди Колинг, Акафина, Хелена Бонэм Картер, Энн Хэтэуэй и Сара Полсон. Режиссером фильма выступил номинант на премию Оскар Гэри Росс. Сценарий написан им и Оливией Милч. Премьера фильма ожидается в июне 2018 года.

Напомним, Оливии Манн, чтобы поработать с этой плеядой звезд и получить камео в "Восемь подруг мисс Оушен", пришлось заплатить собственные деньги.