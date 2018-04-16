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На PORTO FRANKO покажут "Книгу Иова" Эймунтаса Някрошюса

Эймунтас Някрошюс
16:57 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото из открытых источников

Новости культуры: Фестиваль PORTO FRANKO пройдет с 13 по 17 июня.

С 13 по 17 июня в Ивано-Франковске пройдет международный фестиваль PORTO FRANKO.

Куратор театрального блока Алексей Гнатковский, сейчас согласованы даты двух значительных спектаклей, хедлайнеров фестиваля. 15 июня — спектакль Эймунтаса Някрошюса "Книга Иова" (театр Meno Fortas, Вильнюс), 17 июня — спектакль Оскараса Коршуноваса "Чайка" (театр ОКТ, Вильнюс).

"Книга Иова" — спектакль, в котором выдающийся Някрошюс с огромным вниманием относится к сакральному тексту, но, возможно, там немного меньше ожидаемых някрьошюсоманами сценических метафор.

Формат и масштабы фестиваля менялись с годами. PORTO FRANKO был основан в 2010 году Романом Григоривым, но в 2012 "взял перерыв" и вернулся только в 2016. Тогда к организации фестиваля присоединился ГОГОЛЬFEST и он часто упоминался как "ГОГОЛЬFEST в Ивано-Франковске".

В 2017 году PORTO FRANKO прошел уже без ГОГОЛЬFEST в названии и со слоганом "Свободный порт". В рамках фестиваля ежедневно проходило около 20 событий в разных направлениях.

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Новости культуры, PORTO FRANKO, Алексей Гнатковский, Книга Иова, Фестиваль, Эймунтас Някрошюс.
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