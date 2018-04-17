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Украинский фильм получил награду на кинофестивале в Нью-Йорке

Украинский фильм
08:50 Сегодня Телеграф
ukrinform.ru
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Короткометражный фильм "Слово" Игоря Висневского получил награду за лучшую режиссуру Best Director in a short film кинофестиваля New York City International Film Festival (NYCIFF).

Награжденный на фестивале короткометражный игровой фильм "Слово" является дипломной работой режиссера-выпускника Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И. Карпенка-Карого Игоря Висневского", - говорится в сообщении.

Как отмечается, кинолента "Слово" основана на реальных событиях, которые имели место в Советской Украине во время особого периода в истории украинской литературы и искусства, который впоследствии получил название "Расстрелянное возрождение". В 20-30-е годы XX века наблюдается значительный расцвет украинской культуры. Лучшие ее представители - более 200 писателей, художников, поэтов, музыкантов и их семей - жили в харьковском доме советских писателей Украины "Слово". Именно с них в 1933 году начались масштабные репрессии украинской интеллигенции и ее уничтожение сталинской властью.

Проинформировано, что ежегодный Международный кинофестиваль в Нью-Йорке NYCIFF был основан в 2010 году как платформа для талантливых начинающих кинематографистов из разных стран мира. Фестиваль известен полным циклом взаимодействия с кинопроизводителями: от первых показов до встреч с дистрибьюторами и отборщиками. Поездка режиссера на фестиваль состоялась при поддержке Госкино Украины.

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Новости культуры, Кинофестиваль, Награда, Нью-Йорк, Слово, Украинский фильм.
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