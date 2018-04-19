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Каннский кинофестиваль-2018: конкурсная программа мероприятия
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Новости культуры: С 8 по 19 мая на Лазурном берегу во Франции пройдет ежегодный 71-й Каннский кинофестиваль.
Как сообщает официальный сайт мероприятия, в основную часть Каннского кинофестиваля-2018 вошли более 40 фильмов.
Торжественное событие, где теперь нельзя делать селфи, откроет драматическая лента Асгара Фархади "Все знают". Также в один из дней покажут украинский фильм. Далее полная конкурсная программа кинофестиваля.
Конкурсная программа Каннского кинофестиваля-2018
- "На войне", режиссер Стефан Бризе;
- "Догмен", режиссер Маттео Гарроне;
- "Образ и язык", режиссер Жан-Люк Годар;
- "Асако 1 и 2", режиссер Рюсуке Хамагути;
- "Удовольствие, любовь и бег", режиссер Кристоф Оноре;
- "Девушки солнца", режиссер Ева Хассон;
- "Пепельный – чистейший белый", режиссер Цзя Чжанкэ;
- "Магазинные воришки", режиссер Хирокадзу Корееда;
- "Капернаум", режиссер Надин Лабаки;
- "Горящий", режиссер Ли Чхан-дон;
- "Черный клановец", режиссер Спайк Ли;
- "Возле Силвер-Лейк", режиссер Дэвид Роберт Митчелл;
- "Три лица", режиссер Джафар Панахи;
- "Холодная война", режиссер Павел Павликовский;
- "Счастливый Лазарь", режиссер Аличе Рорвахер;
- "Йомеддин", режиссер А. Б. Шоуки;
- "Лето", режиссер Кирилл Серебренников.
Каннский кинофестиваль разыгрывает билеты
Все участники программы "Особый взгляд":
- "Граница", Али Аббаси;
- "София", Мерьем Бенмбарек;
- "Щекотка", Эрик Метайе и Андреа Бескрон;
- "Пикник на обочине", Би Гань;
- "Манто", Нандита Дас;
- "Секс-лента", Антуан Дерозьер;
- "Девушка", Люка Дон;
- "Уста ангела", Ванесса Филхо;
- "Эйфория", Валерия Голино;
- "Моя любимая ткань", Гайа Жиже;
- "Друг", Ванури Кауй;
- "Браконьеры", Этьен Каллос;
- "В моей комнате", Ульрих Келер;
- "Ангел", Луис Ортега;
- "Нежное безразличие мира", Адильхан Эржанов.
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