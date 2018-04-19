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Каннский кинофестиваль-2018: конкурсная программа мероприятия

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Каннский кинофестиваль-2018
07:55 Сегодня Телеграф
hochu.ua
Фото из открытых источников

Новости культуры: С 8 по 19 мая на Лазурном берегу во Франции пройдет ежегодный 71-й Каннский кинофестиваль.

Как сообщает официальный сайт мероприятия, в основную часть Каннского кинофестиваля-2018 вошли более 40 фильмов.

Торжественное событие, где теперь нельзя делать селфи, откроет драматическая лента Асгара Фархади "Все знают". Также в один из дней покажут украинский фильм. Далее полная конкурсная программа кинофестиваля.

Конкурсная программа Каннского кинофестиваля-2018

  • "На войне", режиссер Стефан Бризе;
  • "Догмен", режиссер Маттео Гарроне;
  • "Образ и язык", режиссер Жан-Люк Годар;
  • "Асако 1 и 2", режиссер Рюсуке Хамагути;
  • "Удовольствие, любовь и бег", режиссер Кристоф Оноре;
  • "Девушки солнца", режиссер Ева Хассон;
  • "Пепельный – чистейший белый", режиссер Цзя Чжанкэ;
  • "Магазинные воришки", режиссер Хирокадзу Корееда;
  • "Капернаум", режиссер Надин Лабаки;
  • "Горящий", режиссер Ли Чхан-дон;
  • "Черный клановец", режиссер Спайк Ли;
  • "Возле Силвер-Лейк", режиссер Дэвид Роберт Митчелл;
  • "Три лица", режиссер Джафар Панахи;
  • "Холодная война", режиссер Павел Павликовский;
  • "Счастливый Лазарь", режиссер Аличе Рорвахер;
  • "Йомеддин", режиссер А. Б. Шоуки;
  • "Лето", режиссер Кирилл Серебренников.

Каннский кинофестиваль разыгрывает билеты

Все участники программы "Особый взгляд":

  • "Граница", Али Аббаси;
  • "София", Мерьем Бенмбарек;
  • "Щекотка", Эрик Метайе и Андреа Бескрон;
  • "Пикник на обочине", Би Гань;
  • "Манто", Нандита Дас;
  • "Секс-лента", Антуан Дерозьер;
  • "Девушка", Люка Дон;
  • "Уста ангела", Ванесса Филхо;
  • "Эйфория", Валерия Голино;
  • "Моя любимая ткань", Гайа Жиже;
  • "Друг", Ванури Кауй;
  • "Браконьеры", Этьен Каллос;
  • "В моей комнате", Ульрих Келер;
  • "Ангел", Луис Ортега;
  • "Нежное безразличие мира", Адильхан Эржанов.
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