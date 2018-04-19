Каннский кинофестиваль-2018: конкурсная программа мероприятия

Как сообщает официальный сайт мероприятия, в основную часть Каннского кинофестиваля-2018 вошли более 40 фильмов.

Торжественное событие, где теперь нельзя делать селфи, откроет драматическая лента Асгара Фархади "Все знают". Также в один из дней покажут украинский фильм. Далее полная конкурсная программа кинофестиваля.

Конкурсная программа Каннского кинофестиваля-2018

"На войне", режиссер Стефан Бризе;

"Догмен", режиссер Маттео Гарроне;

"Образ и язык", режиссер Жан-Люк Годар;

"Асако 1 и 2", режиссер Рюсуке Хамагути;

"Удовольствие, любовь и бег", режиссер Кристоф Оноре;

"Девушки солнца", режиссер Ева Хассон;

"Пепельный – чистейший белый", режиссер Цзя Чжанкэ;

"Магазинные воришки", режиссер Хирокадзу Корееда;

"Капернаум", режиссер Надин Лабаки;

"Горящий", режиссер Ли Чхан-дон;

"Черный клановец", режиссер Спайк Ли;

"Возле Силвер-Лейк", режиссер Дэвид Роберт Митчелл;

"Три лица", режиссер Джафар Панахи;

"Холодная война", режиссер Павел Павликовский;

"Счастливый Лазарь", режиссер Аличе Рорвахер;

"Йомеддин", режиссер А. Б. Шоуки;

"Лето", режиссер Кирилл Серебренников.

Все участники программы "Особый взгляд":