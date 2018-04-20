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7 самых ожидаемых фильмов Каннского кинофестиваля

7 самых ожидаемых фильмов Каннского кинофестиваля
20:38 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Предлагаем узнать, какие из фильмов, которые вошли в престижный Каннский кинофестиваль, являются наиболее ожидаемыми среди любителей киноискусства.

В начале мая стартует Каннский кинофестиваль, где любители кино смогут увидеть множество новинок. Предлагаем узнать, какие фильмы ценители киноиндустрии ждут больше всего.

Самые ожидаемые фильмы Каннского кинофестиваля

"Лето"

Фильм "Лето" снял Кирилл Серебренников – российский режиссер, который сейчас находится под домашним арестом по обвинению в хищении бюджетных средств. Действие "Лета" происходит летом 1981 года в Ленинграде и рассказывает о зарождении андеграундной рок-сцены, отношениях 19-летнего Цоя с Майком Науменко и его женой Натальей. Серебренников монтировал фильм, уже находясь под домашним арестом.

"Все знают"

В центре картины – история Каролины (Пенелопы Крус), испанки, которая живет в Буэнос-Айресе. Фильм рассказывает о ее путешествии из Аргентины в родной Мадрид – на встречу с семьей, которую она давно не видела. Режиссер картины Асгар Фархади – постоянный участник Канн: 2013-го года он принимал участие в фестивале с картиной "Прошлое", а 2016-го его "Коммивояжер" получил здесь приз за лучший сценарий и лучшую мужскую роль. 2017-го года "Коммивояжер" также получил "Оскара" как лучший фильм на иностранном языке.

"Счастливый Лазарь"

"Счастливый Лазарь" сняла молодая режиссер из Италии Аличе Рорвахер. В Каннах ее хорошо знают за фильм "Чудеса" – про странную семью, что живет в итальянской глубинке. Этот фильм получил Гран-при фестиваля. "Счастливый Лазарь" – третья работа Рорвахер, которую считают надеждой нового итальянского кино. Фильм рассказывает о приключениях Лазаря, рожденного в небольшом селе среди людей, которые, судя по всему, могут путешествовать во времени.

"Холодная война"

Режиссер фильма Павел Павликовски известен тем, что в 2015 получил "Оскара" в категории "Лучший иностранный фильм" за "Иду" – черно-белое кино о холокосте и о юной польской монахине Анне (настоящее имя – Ида Лебенштейн), которая пыталась выяснить, что произошло с ее семьей во время войны. Действие его нового фильма происходит в 1950-е годы в Польше: это история любви, которая разыгрывается между амбициозной молодой солисткой народного ансамбля и уже зрелым аккомпаниатором Виктором. Права на прокат фильма уже приобрела Amazon Studios.

"Донбасс"

Одна из самых обсуждаемых премьер фестиваля фильм Сергея Лозницы о событиях на Донбассе. Сюжет фильма основан на документальном материале, снятом на Донбассе. В центре сюжета – люди, их судьбы, и попытки приспособиться к жизни в условиях войны.

"Догмен"

Итальянец Маттео Гарроне, которого называют предтечей неореализма в кино, продолжает снимать фильмы на тяжелые темы. После фильма "Страшные сказки" о страшном готическом королевстве (в основе фильма – неаполитанские сказки 16 века) Гарроне снял "Догмена" – городской вестерн, в основе которого – реальная гангстерская история жестокого убийства в собачьей клетке, что произошла в 1980-е в Риме, и считается одним из самых ужасных преступлений послевоенного Рима.

"Дом, который построил Джек"

"Дом, который построил Джек" – триллер про серийного убийцу Джека, который работал в Вашингтоне в 1970-80-х годах. Главные роли в фильме сыграли Ума Турман, Райли Кио и Мэтт Диллон. Режиссер рассказывает, что история вдохновлена политикой Дональда Трампа. Ленту снимали в 2017 году в Дании и Швеции.

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Новости культуры, Видео, Каннский фестиваль 2018, Кино, Трейлер, Фильмы.
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