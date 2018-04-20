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"Похищенная принцесса" - самый кассовый украинский мультик

Похищенная принцесса: Руслан и Людмила
19:53 Сегодня Телеграф
ukrinform.ru
Фото: из открытых источников

Новости культуры: За первый месяц международного проката бокс-офис мультфильма "Похищенная принцесса: Руслан и Людмила" пополнился еще одним миллионом долларов.

"Анимационный фильм "Похищенная принцесса: Руслан и Людмила" продолжает устанавливать новые рекорды не только в отечественном прокате, но и в мире: за пределами Украины мультфильм собрал бокс-офис размером в $1 086 865. Таким образом, общие сборы фильма составили $2 467 850 и он стал самым кассовым фильмом украинского производства во времена независимой Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 16 марта в Румынии начался международный прокат украинского мультфильма, бокс-офис которого за первый уикенд превысил показатели "Коко", "Фердинанда" и ленты "Бэби Босс", уступив лишь третьей части франшизы "Тачки" производства голливудских студий Disney Pixar, DreamWorks Animation и Blue Sky Studios.

На сегодня дебютная полнометражная анимационная лента студии Animagrad (FILM.UA Group) "Похищенная принцесса: Руслан и Людмила" идет в прокате 16 стран: Румынии, Турции, Украины, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Литвы, Египта, ОАЭ, Кувейта, Ливана, Иордании, Катара, Омана, Бахрейна и Вьетнама.

20 апреля международный прокат мультфильма начался еще в одной стране - Монголии, где показ в кинотеатрах состоится на монгольском языке.

21 апреля прокат анимационного фильма "Похищенная принцесса Руслан и Людмила" стартует и в Грузии.

"Похищенная принцесса Руслан и Людмила" - первый полнометражный мультфильм для украинского и международного проката в производственной линейке анимационной студии Animagrad. Права на его прокат предварительно проданы примерно в 50 стран, включая Китай, Южную Корею, Францию, Польшу, Болгарию, Германию, а также страны Ближнего Востока, Северной Африки и Латинской Америки. Мультфильм стал победителем девятого конкурсного отбора Госкино, сумма государственного финансирования составляет порядка 20% от общего бюджета в 95 млн. грн.

Как сообщалось, 7 марта стартовал показ анимационного фильма в Украине, где "Похищенная принцесса" сразу установила рекорд. За две недели мультфильм собрал 29 801 235 гривень и превысил трехмесячный бокс-офис военной драмы "Киборги" с суммой в 23 032 807 гривень. Сейчас украинские сборы мультфильма достигли суммы в 36 028 809 гривень, в кинотеатре его посмотрели 491 183 украинцев. Прокат продолжается.

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Новости культуры, Кассовый мультфильм, Мультик, Мультфильм, Похищенная принцесса: Руслан и Людмила, Прокат, Украинский мультфильм.
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