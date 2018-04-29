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Фильм "Мстители: Война бесконечности" установил рекорд
19:30 Вс, 29 Апрель 2018 Телеграф
beztabu.net
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Супергеройский фильм "Мстители: Война бесконечности" за первые сутки проката установил рекорд и обошел другие известные и успешные блокбастеры.

Специализированный сайт Box Office Mojo сообщает о том, что новая часть "Мстителей" стала четвертым показателем в истории кино и абсолютным рекордом для фильмов Marvel.

Озвучен список самых ожидаемых фильмов лета 

Так, на вечерних показах за первые сутки проката в Северной Америке франшиза "Мстители: Война бесконечности" заработала 39 миллионов долларов. Тем самым обойдя такие успешные картины, как "Первый мститель: Гражданская война" (25 миллионов долларов), "Черная пантера" (25,2 миллиона долларов) и "Мстители: Эра Альтрона" (27,6 миллионов долларов).

"Мстители: война бесконечности" бьет рекорды и рвет прокат еще до выхода на экран

Отметим, что супергеройский блокбастер уже показали на 43 территориях в мире, где картина уже успела заработать 95 миллионов долларов. По предварительным данным, пока наибольшая касса в Южной Корее, где фильм показывают уже два дня – 11,4 миллиона долларов. Рекордные показатели для фильмов Marvel в премьерный день зафиксированы в Великобритании (8,9 миллионов долларов), Бразилии (4,8 миллиона долларов) и Германии (3,2 миллиона долларов). Напомним, что в Украине премьера фильма "Мстители: Война бесконечности" состоялась 26 апреля.

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Новости культуры, Marvel, Мстители, Мстители: Война бесконечности, Прокат, Рекорд, Фильм.
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