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5 новых сериалов, которые выйдут в мае (Видео)

Сериалы мая
09:54 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: В мае выйдут долгожданный сериал от Netflix и множество ярких и мистических проектов.

Не успели мы просмотреть все новинки апреля, как нужно запасаться поп-корном для новых сериалов, которые выйдут уже в мае. Последний месяц весны подарит нам атмосферный триллер от Netflix, загадочный сериал с Натали Дормер в главной роли и другие новинки.

"Дождь"

Дата выхода: 4 мая

Netflix продолжает интриговать новыми проектами. Сериал расскажет о брате с сестрой, которые выбираются из бункера в поисках остатков цивилизации. Шесть лет назад страшный вирус, распространяемый дождем, уничтожил большую часть населения Скандинавии и бункер сделал их отец, Они борются за выживание в новом мире, руководствуясь заметками из блокнота своего отца о вирусе и об опасностях, которые могут им встретиться. Главные герои встречают группу выживших и присоединяются к ней. Вместе они отправляются в полное опасностей путешествие в поисках жизни в обезлюдевшей Скандинавии.

Создателями сериала выступили Янник Таи Мошолт, Эсбен Тофт Якобсен и Кристиан Поталиво. В ролях – Ибен Хьейле ("Последняя песнь Мифуне"), Альба Аугуст ("Тайны Сильверхёйда"), Лукас Тоннесен и Миккель Боэ Фёльсгор (оба – "Мистериум: Начало"), Ларс Симонсен и Йоханнес Кунке (оба – "Мост").Шоу состоит из восьми серий.

"Пикник у висячей скалы"

Дата выхода: 25 мая

Мини-сериал "Пикник у висячей скалы", который запускает Amazon, основанный на одноименной книге Джоан Линдси. Сериал будет состоять из шести серий. История рассказывает о загадочном исчезновении трех школьниц и учительницы из колледжа Эпплярд на день Святого Валентина в 1900 году. Событие это окажет невероятное влияние на студентов колледжа, семьи пропавших девушек и весь городок, рядом с которым находится Эпплярд.

Стоит отметить, что премьерный показ сериала состоялся на Берлинском кинофестивале. Одну из главных ролей – мисс Хестер Эпплярд сыграла звезда "Игры престолов" и "Голодных игр" Натали Дормер. Роли пропавших девушек исполнили Самара Уивинг, Маделин Мадден и Лили Салливан, а кроме них в сериале также снимаются Лола Бессис, Яэль Стоун, Анна МакГахэн, Сибилла Бадд, Руби Рис и Инез Курро.

"Сладкая горечь"

Дата выхода: 6 мая

Это история по одноименному бестселлеру Стефани Данлер. Главная героиня приехала в Нью-Йорк, чтобы воплотить свои заветные мечты в реальность. Она молода, красива, впереди открыт огромный мир, который манит своей красотой и роскошью. Сняв небольшую комнату в простом городском районе, девушка устроилась работать официанткой в известный, престижный ресторан на Манхэттене. Вскоре она познакомилась с миром роскоши, наркотиков, похоти, грязи и училась выживать в жестком бизнесе. Девушка, всего лишь, хотела стать частью процветающего города, и вот, она живет в сумасшедшем ритме. Это знойное лето навсегда изменило ее дальнейшую судьбу и дало ей понять много важных вещей...

В главной роли Элла Парнелл ("Дом странных детей мисс Перегрин"). Помимо нее в сериале также появятся Том Старридж, Эван Йоникит, Иден Эпштейн, Кэйтлин Фицджералд, Джимми Саито, Пол Спаркс и другие. В режиссерских креслах: Адам Бернштейн, Шерин Дабис, Шира Пивен.

"Патрик Мелроуз"

Дата выхода: 12 мая

Канал Showtime запускает яркий сериал с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли, которого мы успели увидеть в "Мстителях 3". "Патрик Мелроуз" – это тоже экранизация книг Эдварда Обина и охватывает времена с шестидесятых годов до начала двадцать первого века. Главный герой, представляет собой харизматическую звезду-плейбоя аристократических кровей Патрика Мелроуза.

Это история о жизни Патрика, о его детстве, выделившимся жестоким и даже местами садистским отношением отца, о том, как Патрик не остался безнадежно сломанным к годам своей юности и все же нашел силы подняться на ноги, ближе к жару богатств, успешно интегрировались в круги высшего света. Патрик встает на стальные рельсы саморазрушения. Шоу покажет нам и родителей основного протагониста, которые играют различные роли в его тернистом жизненном пути. А ведь все началось с простых сигарет и небольших переборов с алкогольными напитками, после чего приходилось носить день-другой черные солнцезащитные очки. Но ситуация быстро начала усугубляться, новые и более сильные химикаты дегустируются Патриком.

Режиссером выступил Эдвард Бергер, в ролях: Холлидей Грейнджер, Прасанна Пуванараджа, Блайт Даннер, Деклан Роджерс, Ашек Ахтар, Пол Бульон, Нэнси Крэйн.

"Грезы"

Дата выхода: 30 мая

Драма, спродюсированная Стивеном Спилбергом, обещает дать новую жизнь сюжету о глубоко травмированном герое, чьей целью становится спасение других людей. Только вместо привычного полицейского у нас – переговорщик с террористами, и не "герой", а героиня. Однажды ей приходится спасать не заложников в привычном смысле слова, а людей, попавших в западню высокотехнологичной VR-игры.

Главную роль в "Грезах" исполнила Сара Шахи ("Посредник Кейт").

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Новости культуры, 5 новых сериалов, Netflix, Видео, Кино, Новинки, Сериалы.
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