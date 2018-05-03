Премьера фильма в США состоится 22 июня 2018 года.

Премьера фильма в США состоится 22 июня 2018 года. В центре сюжета находится Клэр Диринг, героиня Брайс Даллас Ховард, основавшая организацию под названием "Группа защиты динозавров".