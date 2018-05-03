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Снимут продолжение мультфильма "Побег из курятника"

"Побег из курятника"
11:31 Сегодня Телеграф
kinoafisha.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Через восемнадцать лет студия Aardman Animations снимет продолжение пластилинового мультфильма "Побег из курятника".

Продолжением будет вновь занимается студия Aardman Animations, а сценаристами выступят Питер Лорд и Ник Парк, занимавшиеся первой частью. Режиссером сиквела стал Сэм Фелл.

Оригинальный мультфильм вышел в 2000 году и заработал 225 млн долларов при бюджете в 45 млн. Сюжет рассказывал об обитателях одной английской фермы по производству яиц, где за то, что курица не несет яйца, ее могут спокойно "упечь" в пирог. Курицы уже много лет мечтают устроить побег, однако жестокая хозяйка миссис Туиди превратила свое заведение в неприступную тюрьму, и выбраться откуда не так-то легко.

Детали сюжета нового фильма пока неизвестны. Вернутся ли к озвучке Мел Гибсон и Джулия Савалия также неизвестно. Вместе с Aardman проект разрабатывают кинокомпании StudioCanal и Pathe. 

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Все по теме:

Новости культуры, Мел Гибсон, Новые мультфильмы, Побег из курятника, Сиквел "Побега из курятника".
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