Снимут продолжение мультфильма "Побег из курятника"

Продолжением будет вновь занимается студия Aardman Animations, а сценаристами выступят Питер Лорд и Ник Парк, занимавшиеся первой частью. Режиссером сиквела стал Сэм Фелл.

Оригинальный мультфильм вышел в 2000 году и заработал 225 млн долларов при бюджете в 45 млн. Сюжет рассказывал об обитателях одной английской фермы по производству яиц, где за то, что курица не несет яйца, ее могут спокойно "упечь" в пирог. Курицы уже много лет мечтают устроить побег, однако жестокая хозяйка миссис Туиди превратила свое заведение в неприступную тюрьму, и выбраться откуда не так-то легко.

Детали сюжета нового фильма пока неизвестны. Вернутся ли к озвучке Мел Гибсон и Джулия Савалия также неизвестно. Вместе с Aardman проект разрабатывают кинокомпании StudioCanal и Pathe.