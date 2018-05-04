Представлен тизер 47-го кинофестиваля "Молодость" (Видео)

Организаторы Киевского международного кинофестиваля Молодость презентовали официальный тизер 47-го фестиваля, который начнется 27 мая. Монтажом и саунд-дизайном ролика занималась Маша Матвеева. 47-й кинофестиваль Молодость пройдет в Киеве с 27 мая по 3 июня. Первый фестиваль в обновленном весеннем формате продемонстрирует более 200 полнометражных и короткометражных фильмов. Зрители увидят яркое дебютное кино в конкурсных программах (студенческие фильмы, короткометражные фильмы, полнометражные фильмы) и современные украинские короткометражки в национальном конкурсе. Кроме того, во внеконкурсных программах будут демонстрироваться самые громкие фильмы последнего года.