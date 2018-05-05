Новым "Звездным войнам" прогнозируют рекордные кассовые сборы

Спин-офф "Звездных войн", лента "Хан Соло: Звездные Войны. Истории", может получить рекордные кассовые сборы.

Известно, что мировая премьера фильма состоялась в рамках Каннского фестиваля. Теперь, на старте ленты в прокате, она может получить рекордные кассовые сборы.

Трейлер фильма "Хан Соло: Звездные Войны. Истории"

Известно, что в США выход фильма приурочен к празднику Дня поминовения, когда американцы имеют четыре выходных подряд.

По предварительным оценкам, фильм может собрать ко Дню поминовения 160 миллионов долларов, превзойдя рекордную кассу третьих "Пиратов Карибского моря" в размере 139 миллионов долларов.