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Новым "Звездным войнам" прогнозируют рекордные кассовые сборы

"Хан Соло: Звездные Войны. Истории"
19:19 Сегодня Телеграф
kinoafisha.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Касса ленты "Хан Соло: Звездные Войны. Истории" может превзойти кассовые сборы "Пиратов Карибского моря".

Спин-офф "Звездных войн", лента "Хан Соло: Звездные Войны. Истории", может получить рекордные кассовые сборы.

Известно, что мировая премьера фильма состоялась в рамках Каннского фестиваля. Теперь, на старте ленты в прокате, она может получить рекордные кассовые сборы.

Трейлер фильма  "Хан Соло: Звездные Войны. Истории"

Известно, что в США выход фильма приурочен к празднику Дня поминовения, когда американцы имеют четыре выходных подряд.

По предварительным оценкам, фильм может собрать ко Дню поминовения 160 миллионов долларов, превзойдя рекордную кассу третьих "Пиратов Карибского моря" в размере 139 миллионов долларов.

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Новости культуры, "Хан Соло: Звездные Войны. Истории", Звездные войны, Новые Звездные войны, Спин-офф "Звездных войн".
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