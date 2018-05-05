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Новым "Звездным войнам" прогнозируют рекордные кассовые сборы
19:19 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости культуры: Касса ленты "Хан Соло: Звездные Войны. Истории" может превзойти кассовые сборы "Пиратов Карибского моря".
Спин-офф "Звездных войн", лента "Хан Соло: Звездные Войны. Истории", может получить рекордные кассовые сборы.
Известно, что мировая премьера фильма состоялась в рамках Каннского фестиваля. Теперь, на старте ленты в прокате, она может получить рекордные кассовые сборы.
Трейлер фильма "Хан Соло: Звездные Войны. Истории"
Известно, что в США выход фильма приурочен к празднику Дня поминовения, когда американцы имеют четыре выходных подряд.
По предварительным оценкам, фильм может собрать ко Дню поминовения 160 миллионов долларов, превзойдя рекордную кассу третьих "Пиратов Карибского моря" в размере 139 миллионов долларов.
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