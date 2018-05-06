Холли Берри сыграет главную роль в боевике "Джон Уик 3"

Уже третья часть которой готовится к началу съемок. На главную женскую роль претендует Холли Берри, которая составит компанию главной звезде серии, Киану Ривзу.

О том, что за героиню сыграет Холли Берри, практически ничего не известно – за исключением того, что звать ее будут София и у нее будет маленький ребенок.

Напомним, еще в январе стало известно, что к касту "Джона Уика 3" присоединился Хироюки Санада ("Росомаха: Бессмертный", "Пекло", сериал "Последний корабль"). Также в касте значатся Лоуренс Фишберн, Руби Роуз и Коммон. Премьера боевика в кинотеатрах запланирована на май 2019 года.