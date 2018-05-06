https://telegraf.com.ua/files/2018/05/000132-150x90.jpg Культура, Кино https://telegraf.com.ua/kultura/kino/4047655-holli-berri-syigraet-glavnuyu-rol-v-boevike-dzhon-uik-3.html
Холли Берри сыграет главную роль в боевике "Джон Уик 3"
07:36 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости культуры: Из боевика с достаточно скромным по современным меркам бюджетом "Джон Уик" превратился в полноценную франшизу
Уже третья часть которой готовится к началу съемок. На главную женскую роль претендует Холли Берри, которая составит компанию главной звезде серии, Киану Ривзу.
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О том, что за героиню сыграет Холли Берри, практически ничего не известно – за исключением того, что звать ее будут София и у нее будет маленький ребенок.
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Напомним, еще в январе стало известно, что к касту "Джона Уика 3" присоединился Хироюки Санада ("Росомаха: Бессмертный", "Пекло", сериал "Последний корабль"). Также в касте значатся Лоуренс Фишберн, Руби Роуз и Коммон. Премьера боевика в кинотеатрах запланирована на май 2019 года.
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