Новый рекорд: "Мстители" собрали миллиард долларов за самый короткий строк

В Украине одна из самых ожидаемых премьер состоялась 26 апреля. Согласно официальному трейлеру, Мстители, Стражи Галактики и другие супергерои Marvel, которые появлялись в предыдущих фильмах, предстанут против главного врага – Таноса. Злодей попытается завладеть камнями бесконечности, чтобы менять реальность, как ему заблагорассудится.

Увлекательный сюжет фильма настолько понравился людям, что они массово хлынули в кинотеатры для просмотра киноленты. Следовательно, всего за 11 дней "Мстители: Война бесконечности" собрали больше миллиарда долларов. При этом кино стартует в Китае с 11 мая. Такая сумма является рекордной, так как в 2015 году ленте "Звездные войны: Пробуждение силы" понадобилось 12 дней, чтобы пересечь эту отметку в прокате.

Кроме этого, новинка от студии Marvel побила национальный рекорд в США. Там за первый уик-энд премьеры кинолента собрала 250 миллионов долларов.

С начала 2018 года киностудия получила немалый успех. Всего за несколько месяцев это второй фильм от Marvel, который получил больше миллиарда долларов в прокате. Первым была премьера киноленты "Черная пантера", которая за 4 недели собрала немалую сумму.