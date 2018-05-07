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Новый рекорд: "Мстители" собрали миллиард долларов за самый короткий строк

Мстители: Война бесконечности
13:06 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Фильм "Мстители: Война бесконечности" за 11 дней проката побил рекорд кассовых сборов.

В Украине одна из самых ожидаемых премьер состоялась 26 апреля. Согласно официальному трейлеру, Мстители, Стражи Галактики и другие супергерои Marvel, которые появлялись в предыдущих фильмах, предстанут против главного врага – Таноса. Злодей попытается завладеть камнями бесконечности, чтобы менять реальность, как ему заблагорассудится.

Увлекательный сюжет фильма настолько понравился людям, что они массово хлынули в кинотеатры для просмотра киноленты. Следовательно, всего за 11 дней "Мстители: Война бесконечности" собрали больше миллиарда долларов. При этом кино стартует в Китае с 11 мая. Такая сумма является рекордной, так как в 2015 году ленте "Звездные войны: Пробуждение силы" понадобилось 12 дней, чтобы пересечь эту отметку в прокате.

Кроме этого, новинка от студии Marvel побила национальный рекорд в США. Там за первый уик-энд премьеры кинолента собрала 250 миллионов долларов.

Фильм "Мстители" бьют рекорды по прокатам

С начала 2018 года киностудия получила немалый успех. Всего за несколько месяцев это второй фильм от Marvel, который получил больше миллиарда долларов в прокате. Первым была премьера киноленты "Черная пантера", которая за 4 недели собрала немалую сумму.

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Новости культуры, Marvel, Звездные войны: Пробуждение силы, Мстители, Мстители: Война бесконечности, Стражи Галактики.
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