8 мая на французском Лазурном берегу прошла торжественная церемония открытия Каннского кинофестиваля 2018.

8 мая на французском Лазурном берегу прошла торжественная церемония открытия Каннского кинофестиваля 2018. Главный киносмотр года продлится до 19 мая 2018 года и традиционно будет проходить во Дворце фестивалей и конгрессов на знаменитой набережной Круазетт. За 70 лет своего существования Каннский фестиваль стал не только одним из наиболее значимых событий в области киноискусства, но и не менее знаковым событием светской жизни и индустрии моды. В честь торжественного открытия Каннского кинофестиваля 2018, вспомним самые яркие появления звезд на знаменитой красной дорожке у Дворца фестивалей и конгрессов.