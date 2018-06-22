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Paramount перезапустят франшизу "Черепашки-ниндзя"

"Черепашки-ниндзя"
08:50 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото из открытых источников

Новости культуры: Киностудия Paramaunt снова перезапускает франшизу "Черепашки-ниндзя" - экранизацию комиксов и мультфильма про мутантов-черепашек.

Киностудия Paramaunt Pictures готовит новый фильм про черепашек-ниндзя, с которого намерены создать новую франшизу( надеемся, в этот раз успешно).

Эндрю Додж назначен сценаристом нового фильма про Черепашек-ниндзя, который станет отправной точкой для очередного перезапуска франшизы.

К съемкам привлекается также компания Platinum Dunes Майкла Бэя, Брэдли Фуллера и Эндрю Форма.

Предыдущий перезапуск серии фильмов про Черепашек-ниндзя от Paramount включал в себя два фильма, которые были провальными.

Однако оба фильма вышли до того, как председателем и исполнительным директором Paramount стал Джим Янопулос, который намерен изменить направление франшизы.

Первый вышел в 2014 году, получил от критиков 31 балл из 100 и собрал в прокате 493 млн долларов.

Второй в американском прокате получил подзаголовок Out of the Shadows, вышел в 2016 году, собрал 245 млн долларов, а критики оценили его на 40 баллов из 100.

Новая картина про Черепашек-ниндзя пока не получила дату выхода.

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Все по теме:

Новости культуры, Paramount, Комиксы, Мультфильм, Перезапуск, Франшиза, Черепашки-ниндзя, Экранизация.
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