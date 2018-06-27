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Melovin озвучил мультфильм "Монстры на каникулах 3"

Melovin
11:39 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото из открытых источников

Новости культуры: Melovin озвучил одного из героев третьей части популярного мультфильма "Монстры на каникулах".

21-летний исполнитель Константин Бочаров, который выступает под псевдонимом Melovin, поделился радостной новостью и похвастался новым достижением на своей официальной страничке в Instagram.

В своем микроблоге певец опубликовал снимок со студии, на которой он и работал над дубляжем мультфильма "Монстры на каникулах 3". Как известно, на больших экранах голосом Melovin'a будет говорить осьминог Кракен.

"Монстри на канікулах 3 ! Восьминіг Кракен відтепер співає моїм голосом! З 12 липня у всіх кінотеатрах країни!", - написал под фотографией представитель Украины на "Евровидении-2018".

В этот раз сюжет мультфильма расскажет о круизе Дракулы со своими друзьями на лайнере.Неожиданно Дракула влюбляется в капитана корабля - загадочную и прекрасную Эрику, и его дочка Мэвис понимает, что поездка может превратиться в кошмар, ведь Эрика хранит ужасный секрет, который ставит под угрозу существование всех монстров.

Напомним, что мировая премьера мультфильма состоялась в Каннах в начале мая. Там третью часть мультипликационной картины представляла популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая озвучила в мультфильме "Монстры на каникулах 3" главную героиню - Эрику.

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