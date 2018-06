В сети появился первый тизер 4 сезона "Лучше звоните Солу"

Новый, четвертый по счету сезон спин-оффа "Во все тяжкие" под названием "Лучше звоните Солу", главную роль в котором играет Боб Оденкирк, стартует в эфире уже достаточно скоро – в начале августа, но что именно покажут зрителям, не ясно до сих пор.

Довольствоваться остается только новым коротким тизером, появившимся в официальном Twitter сериала.

Who else will show up in Season 4? Don’t ask Gus, he’s busy. #BetterCallSaul returns August 6th on @AMC_TV pic.twitter.com/stu7JrkLh0

— Better Call Saul (@BetterCallSaul) 25 июня 2018 г.