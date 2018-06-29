В сети появился первый тизер 4 сезона "Лучше звоните Солу"

Новый, четвертый по счету сезон спин-оффа "Во все тяжкие" под названием "Лучше звоните Солу", главную роль в котором играет Боб Оденкирк, стартует в эфире уже достаточно скоро – в начале августа, но что именно покажут зрителям, не ясно до сих пор.

Довольствоваться остается только новым коротким тизером, появившимся в официальном Twitter сериала.

Who else will show up in Season 4? Don’t ask Gus, he’s busy. #BetterCallSaul returns August 6th on @AMC_TV pic.twitter.com/stu7JrkLh0 — Better Call Saul (@BetterCallSaul) 25 июня 2018 г.

Первый взгляд на 4 сезон "Лучше звоните Солу" представляет собой совсем короткий, 15-секундный тизер с одним-единственным сюрпризом – появлением Виктора из "Во все тяжкие" (в оригинальном сериале его убили). Шоураннеры, кстати, обещают появление в 4 сезоне "Лучше звоните Солу" не только Виктора, но и еще одного знакомого персонажа из "Во все тяжкие" – кто это будет, пока держится в секрете.