Новости кино

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 29.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Киев готов обменять 23 россиян на 23 политзаключенных украинцев
Киев готов обменять 23 россиян на 23 политзаключенных украинцев
Новости: Рынок криптовалют: Bitcoin обновил годовой минимум
Рынок криптовалют: Bitcoin обновил годовой минимум
Новости: Лига чемпионов. "Мотор" узнал соперников на групповой стадии
Лига чемпионов. "Мотор" узнал соперников на групповой стадии
Новости: Ракету Falcon 9 запустили на орбиту (Видео)
Ракету Falcon 9 запустили на орбиту (Видео)
X

Кинокритики назвали главных претендентов премии "Оскар-2019"

Премия "Оскар-2019"
17:08 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Именитые кинокритики и журналисты уже называют потенциальных номинантов и победителей престижных наград.

Уже назвали вероятных претендентов на премию "Оскар 2019". Расчеты оказались очень неожиданными, поскольку в категории за звание лучшего фильма, возможно, будут бороться очень разножанровые ленты.

Предлагаем узнать, кто может попасть в главные номинации премии "Оскар 2019" и даже одержать победу в них в следующем году.

"Лучший фильм"

Победитель – триллер "Тебя никогда здесь не было" ( "You Were Never Really Here") Линна Рэмси.

Другие претенденты: "Черная Пантера" ( "Black Panther") Райана Куглера, "Первая реформаторская церковь" ( "First Reformed") Пола Шредера, "Наследственность" ( "Hereditary") Ари Астера, "Наездник" ( "The Rider") Клоэ Чжао.

"Лучший режиссер"

Победитель – Клоэ Чжао "Наездник" ("The Rider").

Другие претенденты: Райан Куглер "Черная Пантера" ( "Black Panther"), Ари Астер "Наследственность" ( "Hereditary"), Линн Рэмси "Тебя никогда здесь не было" ( "You Were Never Really Here"), Пол Шредер "Первая реформаторская церковь" ("First Reformed").

"Лучший актер"

Победитель – Итан Хоук за роль в фильме "Первая реформаторская церковь" ( "First Reformed»).

Другие претенденты: Хоакин Феникс "Тебя никогда здесь не было" ( "You Were Never Really Here"), Брейди Дяандро "Наездник" ( "The Rider"), Бен Фостер "Не оставляй следов" ( "Leave No Trace") и Джейсон Кларк, "Чаппакуиддик" ( "Chappaquiddick»).

"Лучшая актриса"

Победитель – Тони Коллетт за роль в ленте "Наследственность" ( "Hereditary").

Другие претенденты: Эмили Блант "Тихое место" ( "A Quiet Place"), Оливия Кук "Чистокровные" ( "Thoroughbreds") Вера Фармига "Границы" ( "Boundaries"), Лесли Манн "Секс-контроль" ( "Blockers") .

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, Кино, Награды, Номинанты, Оскар, Премия, Претенденты.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости кино

В сети появился первый тизер 4 сезона "Лучше звоните Солу" Марк Уолберг сыграет частного детектива Спенсера Известная американская актриса опубликовала первое фото в Instagram

Последние новости

Samsung представила новое свойство, которое улучшит качество роботы камер Денисова будет обращаться в Совет Европы и ООН о недопуске к политзаключенным Миграционный кризис: Германия, Испания и Греция пришли к соглашению
Сегодня читают
01 Настя Каменских похвасталась обновками в Instagram
02 Потрясающий гол Янузая, который принес Бельгии победу над Англией (Видео)
03 Сборная Германии обратилась к своим болельщикам после вылета с ЧМ-2018
04 ЧМ-2018: определились все пары 1/8 финала мундиаля
05 Стало известно, где продолжит карьеру Зинченко
Новости сегодня
18:38 Оскар де ла Хойя жаждет нокаута в бою Головкин - Альварес
18:35 Уникальный заброшенный особняк в британском городе Хампол (Фото)
18:24 Виски, катера, туалетная бумага: Канада введет пошлины на товары из США
18:18 Виду не отпускают в "Динамо"
18:04 Настя Каменских показала шикарные ноги в соблазнительном платье
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: ЕС продлил экономические санкции против РФ
ЕС продлил экономические санкции против РФ
Новости: Рева сообщил, когда могут повысить минимальную зарплату
Рева сообщил, когда могут повысить минимальную зарплату
Новости: Украинцы смогут лечиться бесплатно в некоторых частных клиниках
Украинцы смогут бесплатно лечиться в частных клиниках
Новости: Кинокритики назвали главных претендентов премии "Оскар-2019"
Кинокритики назвали главных претендентов премии "Оскар-2019"
Добавить комментарий
0