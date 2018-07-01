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Новости: Еще одно произведение Стивена Кинга экранизируют
Еще одно произведение Стивена Кинга экранизируют
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Еще одно произведение Стивена Кинга экранизируют

Стивен Кинг
17:28 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Сценаристы Брайан Вудс и Скотт Бек адаптируют для большого экрана рассказ Стивена Кинга "Бугимен".

Этот рассказ от Короля ужасов впервые был напечатан в марте 1973 года в журнале Cavalier. А в 1978 году произведение вошло в сборник рассказов "Ночная смена".

Главный герой истории - человек по имени Лестер Биллингс, который убежден в том, что в шкафу детской комнаты живет некая кошмарная тварь, которая выползает по ночам и намеревается убить его детей. В какой-то момент Биллингс начинает сомневаться в своем психическом здоровье и идет на прием к психиатру, но ночной террор тем временем продолжается.

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"Бугимен" - один из тех рассказов, права на которые Стивен Кинг продал кинематографистам за символический один доллар. Так что с момента публикации история была экранизирована не один раз, в частности, - в 1982 году.

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Производством новой киноверсии "Бугимена" занимаются студия 20th Century Fox и продюсерская компания Шона Леви 21 Laps. Ни режиссера, ни актерского состава, ни даты релиза у проекта, который находится на стадии написания сценария, пока нет.

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Все по теме:

Новости культуры, 20th Century Fox, Адаптация, Брайан Вудс, Бугимен, Писатель, Рассказ, Скотт Бек, Стивен Кинг, Сценаристы, Экранизация.
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