В сети появился трейлер фильма "Я – ночь" (Видео)

Актер Крис Пайн, который вернулся в продолжение супергеройского фильма "Чудо-женщина 2", сыграл новой киноленте "Я – ночь" (I Am the Night) от режиссера "Чудо-женщины". Кстати, в сети уже есть трейлер этого фильма.

В центре истории от Пэтти Дженкинс окажется история Фауны Ходел, которая по воле обстоятельств стала приемной дочерью в семье афроамериканцев.

Когда она начинает собственное расследование, чтобы выяснить больше о своем туманном прошлом, то выходит на след известного гинеколога Джорджа Ходела, своего родственника, который подозревался в убийстве знаменитой актрисы Элизабет Шорт по делу "Черного георгина".

А вот Крис Пайн сыграет журналиста, который решает помочь девушке в этом расследовании. Премьера ожидается в январе.