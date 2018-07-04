Новости кино

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 04.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Разрешено все, что прямо не запрещено: Порошенко подписал закон о валюте
Разрешено все, что прямо не запрещено: Порошенко подписал закон о валюте
Новости: ВМС подогнать ближе: Гройсман пригрозил привлечь ВСУ к борьбе с контрабандой
Гройсман пригрозил привлечь ВСУ к борьбе с контрабандой
Новости: Расписание всех матчей 1/4 финала ЧМ-2018
Расписание всех матчей 1/4 финала ЧМ-2018
Новости: Археологи нашли в Африке интересный саркофаг
Археологи нашли в Африке интересный саркофаг
X

В сети появился трейлер фильма "Я – ночь" (Видео)

"Я – ночь"
14:53 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости культуры: Крис Пайн сыграет журналиста, который решает помочь девушке в этом расследовании.

Актер Крис Пайн, который вернулся в продолжение супергеройского фильма "Чудо-женщина 2", сыграл новой киноленте "Я – ночь" (I Am the Night) от режиссера "Чудо-женщины". Кстати, в сети уже есть трейлер этого фильма.

В центре истории от Пэтти Дженкинс окажется история Фауны Ходел, которая по воле обстоятельств стала приемной дочерью в семье афроамериканцев.

Когда она начинает собственное расследование, чтобы выяснить больше о своем туманном прошлом, то выходит на след известного гинеколога Джорджа Ходела, своего родственника, который подозревался в убийстве знаменитой актрисы Элизабет Шорт по делу "Черного георгина".

А вот Крис Пайн сыграет журналиста, который решает помочь девушке в этом расследовании. Премьера ожидается в январе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, Видео, Крис Пайн, Трейлер, Я ночь.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости кино

Льюис Тан из Marvel может сыграть Найтвинга для DC Стало известно, кто сыграет в новом фильме "Ангелы Чарли" Одесский Международный Кинофестиваль 2018: программа события

Последние новости

Известный певец рассказал, почему в начале карьеры с ним никто не хотел сотрудничать Гройсман рассказал о легитимности работы налоговой милиции Форвард Шахтера получил предложение из Турции
Сегодня читают
01 Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира
02 Роналду рассказал, в каком клубе продолжит карьеру
03 Суповая диета: простой способ быстро скинуть вес
04 Кулаком с разбега и ногой в прыжке: грандиозная драка в отборе на ЧЕ по баскетболу (Видео)
05 Вертолет ВСУ пролетел над пляжем с отдыхающими: видео
Новости сегодня
16:25 Зарядитесь позитивом: вечерние анекдоты 4 июля
16:24 Мода 2018: милые красотки в обтягивающих платьях (Фото)
16:23 Светлана Лобода показала, какой краской красит волосы (Видео)
16:08 Хельсинки будет протестовать во время встречи Трампа и Путина
16:03 Появилась новая информация о мобильных процессорах Intel
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Почти осень: Киев побил два температурных рекорда
Почти осень: Киев побил два температурных рекорда
Новости: США празднуют 242 День независимости: фото
США празднуют 242 День независимости: фото
Новости: Правительство создало Национальный фонд исследований
Правительство создало Национальный фонд исследований
Новости: В новом "Форсаже" появится сестра Декарда Шоу
В новом "Форсаже" появится сестра Декарда Шоу
Добавить комментарий
0