Режиссер "Игры Престолов" снимет приквел "Клан Сопрано"

Фильм-приквел самого влиятельного сериала 21 столетия "Клан Сопрано" наконец получил своего режиссера. По информации СМИ, проектом займется Алан Тейлор, известный по второму "Тору", "Тюрьме ОЗ", "Сексу в большом городе", "Безумцам", эпикам "Игра престолов" (семь серий) и "Рим". Кроме того, он поставил и десяток эпизодов The Sopranos.

Сценарист Дэвид Чейз выступит в роли продюсера картины. Кроме того, сценарий приквела написал он же – в коалиции с работавшим на оригинале Лоуренсом Коннером. Предварительное название фильма тоже известно – "Множественные святые Ньюарка" (The Many Saints of Newark)

Сообщается, что действие ленты сосредоточится на 60-х годах Ньюарка и развернется на фоне противостояний этнических банд. Естественно, наличие в кадре персонажей "Клана" – по умолчанию.