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Режиссер "Игры Престолов" снимет приквел "Клан Сопрано"

Приквел "Клана Сопрано"
17:44 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Кроме того, известно возможное название и подробности сюжета.

Фильм-приквел самого влиятельного сериала 21 столетия "Клан Сопрано" наконец получил своего режиссера. По информации СМИ, проектом займется Алан Тейлор, известный по второму "Тору", "Тюрьме ОЗ", "Сексу в большом городе", "Безумцам", эпикам "Игра престолов" (семь серий) и "Рим". Кроме того, он поставил и десяток эпизодов The Sopranos.

Сценарист Дэвид Чейз выступит в роли продюсера картины. Кроме того, сценарий приквела написал он же – в коалиции с работавшим на оригинале Лоуренсом Коннером. Предварительное название фильма тоже известно – "Множественные святые Ньюарка" (The Many Saints of Newark)

Сообщается, что действие ленты сосредоточится на 60-х годах Ньюарка и развернется на фоне противостояний этнических банд. Естественно, наличие в кадре персонажей "Клана" – по умолчанию.

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Новости культуры, Кино, Клан Сопрано, Приквел, Проект, Сюжет, Фильм.
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