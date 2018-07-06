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Одесский кинофестиваль 2018: какие фильмы можно посмотреть в секции Гала-премьер

Bсе знают
21:45 Сегодня Телеграф
nv.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: В секции Гала-премьеры 9-го ОМКФ покажут фильм "Экстаз" призера Каннского кинофестиваля Гаспара Ноэ.

А также фильм участника Берлинале "Не волнуйся, он далеко не уйдет" Гаса Ван Сента, ленту "Bсе знают" Асгара Фархади и режиссерские дебюты Элайджи Байнума "Жаркие летние ночи" и "Дикая жизнь" Пола Дейно.

Экстаз. Гаспар Ноэ

Гаспар Ноэ создал фильмы, успевшие получить неоднократное признание критиков и ряд фестивальных наград. Новая работа Ноэ Экстаз стала одной из самых ожидаемых премьер Каннского кинофестиваля-2018. Фильм-шок, фильм-скандал, снятый одним дублем.  Группа танцоров в закрытом павильоне репетирует эксцентричный номер и угощается сангрией. Магический танец на большом экране под чувственную музыку почти гипнотизирует зрителя. Неожиданно экстаз сменяется хаосом: танцовщики начинают ругаться, обвинять друг друга, драться и пересекают черту.

Bсе знают. Асгар Фархади

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Иранский режиссер и сценарист Асгар Фархади в 2003 году дебютировал с полнометражной лентой Танцуя в пыли, ставшей призером многих престижных фестивалей. Среди наград режиссера – Оскар и Золотой глобус за лучший фильм на иностранном языке, Золотой медведь (Надер и Симин: Развод). Также в 2012 году Асгар Фархади был включен в список «100 самых влиятельных людей мира» по версии журнала Time.

Психологический триллер Bсе знают стал фильмом открытия 71-го Каннского международного кинофестиваля и вошел в основную конкурсную программу. Главные роли в ленте исполнили номинанты и лауреаты многочисленных премий Пенелопа Крус и Хавьер Бардем.

В центре сюжета женщина Лаура. Она с детьми приезжает из Буэнос-Айреса в испанскую деревню, в которой родилась, на свадьбу своей сестры. Ряд неожиданных событий приводит к кризису, раскрывающему темные страницы семейного прошлого.

 Не волнуйся, он далеко не уйдет. Гас Ван Сент

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На нынешнем ОМКФ состоится премьерный показ ленты режиссера Гаса Ван Сента Не волнуйся, он далеко не уйдет с Хоакином Фениксом и Руни Марой. Трагикомедия, участвовавшая в основном конкурсе Берлинале-2018, рассказывает трогательную и вдохновляющую историю о прикованном к коляске с 21 года Джону. Он нуждается в каждой капле чувства юмора, чтобы найти смысл своей жизни. Среди наград Гаса Ван Сента, который давно получил признание как независимый режиссер – «Золотая пальмовая ветвь» Каннского кинофестиваля за фильм Слон (2003).

 Жаркие летние ночи. Элайджа Байнум

Фильм Жаркие летние ночи – дебютная режиссерская работа Элайджи Байнума. Остросюжетная драма о жарком лете на Кейп-Коде, где юный парень Дэниел становится героем триллера: он начинает продавать наркотики на пару с местным "крутым", а затем влюбляется в его загадочную сестру. Роль главного героя в фильме исполнил актер Тимоти Шаламе, который в начале года получил свою первую номинацию на Оскар (фильм Зови меня своим именем).

Одесский кинофестиваль 2018: названы участники Национальной конкурсной программы

 Дикая жизнь. Пол Дейн

Во внеконкурсной секции Гала-премьер 9-го ОМКФ также покажут режиссерский дебют Пола Дейно Дикая жизнь с Джейком Джилленхоллом и Кэри Маллиган в главных ролях. Четырнадцатилетний Джо – единственный ребенок в семье домохозяйки Джанетт и профессионального гольфиста Джерри, живущих в маленьком городке штата Монтана в 1960-х.

  Когда у канадской границы возникает лесной пожар, а Джерри теряет работу и смысл жизни, он решает присоединиться к пожарным, оставляя жену и сына на произвол судьбы. Фильм открыл «Неделю критики» нa Каннском кинофестивале-2108.

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Новости культуры, Одесский кинофестиваль 2018, Одесский Международный Кинофестиваль 2018, ОМКФ, секция Гала-премьер, Фильмы, Что посмотреть.
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