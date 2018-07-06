Одесский кинофестиваль 2018: какие фильмы можно посмотреть в секции Гала-премьер

А также фильм участника Берлинале "Не волнуйся, он далеко не уйдет" Гаса Ван Сента, ленту "Bсе знают" Асгара Фархади и режиссерские дебюты Элайджи Байнума "Жаркие летние ночи" и "Дикая жизнь" Пола Дейно.

Экстаз. Гаспар Ноэ

Гаспар Ноэ создал фильмы, успевшие получить неоднократное признание критиков и ряд фестивальных наград. Новая работа Ноэ Экстаз стала одной из самых ожидаемых премьер Каннского кинофестиваля-2018. Фильм-шок, фильм-скандал, снятый одним дублем. Группа танцоров в закрытом павильоне репетирует эксцентричный номер и угощается сангрией. Магический танец на большом экране под чувственную музыку почти гипнотизирует зрителя. Неожиданно экстаз сменяется хаосом: танцовщики начинают ругаться, обвинять друг друга, драться и пересекают черту.

Bсе знают. Асгар Фархади

Иранский режиссер и сценарист Асгар Фархади в 2003 году дебютировал с полнометражной лентой Танцуя в пыли, ставшей призером многих престижных фестивалей. Среди наград режиссера – Оскар и Золотой глобус за лучший фильм на иностранном языке, Золотой медведь (Надер и Симин: Развод). Также в 2012 году Асгар Фархади был включен в список «100 самых влиятельных людей мира» по версии журнала Time.

Психологический триллер Bсе знают стал фильмом открытия 71-го Каннского международного кинофестиваля и вошел в основную конкурсную программу. Главные роли в ленте исполнили номинанты и лауреаты многочисленных премий Пенелопа Крус и Хавьер Бардем.

В центре сюжета женщина Лаура. Она с детьми приезжает из Буэнос-Айреса в испанскую деревню, в которой родилась, на свадьбу своей сестры. Ряд неожиданных событий приводит к кризису, раскрывающему темные страницы семейного прошлого.

Не волнуйся, он далеко не уйдет. Гас Ван Сент

На нынешнем ОМКФ состоится премьерный показ ленты режиссера Гаса Ван Сента Не волнуйся, он далеко не уйдет с Хоакином Фениксом и Руни Марой. Трагикомедия, участвовавшая в основном конкурсе Берлинале-2018, рассказывает трогательную и вдохновляющую историю о прикованном к коляске с 21 года Джону. Он нуждается в каждой капле чувства юмора, чтобы найти смысл своей жизни. Среди наград Гаса Ван Сента, который давно получил признание как независимый режиссер – «Золотая пальмовая ветвь» Каннского кинофестиваля за фильм Слон (2003).

Жаркие летние ночи. Элайджа Байнум

Фильм Жаркие летние ночи – дебютная режиссерская работа Элайджи Байнума. Остросюжетная драма о жарком лете на Кейп-Коде, где юный парень Дэниел становится героем триллера: он начинает продавать наркотики на пару с местным "крутым", а затем влюбляется в его загадочную сестру. Роль главного героя в фильме исполнил актер Тимоти Шаламе, который в начале года получил свою первую номинацию на Оскар (фильм Зови меня своим именем).

Дикая жизнь. Пол Дейн

Во внеконкурсной секции Гала-премьер 9-го ОМКФ также покажут режиссерский дебют Пола Дейно Дикая жизнь с Джейком Джилленхоллом и Кэри Маллиган в главных ролях. Четырнадцатилетний Джо – единственный ребенок в семье домохозяйки Джанетт и профессионального гольфиста Джерри, живущих в маленьком городке штата Монтана в 1960-х.

Когда у канадской границы возникает лесной пожар, а Джерри теряет работу и смысл жизни, он решает присоединиться к пожарным, оставляя жену и сына на произвол судьбы. Фильм открыл «Неделю критики» нa Каннском кинофестивале-2108.