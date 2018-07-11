Съемки приквела "Игры Престолов" начнутся уже осенью

Писатель Джордж Р. Р. Мартин уже рассказывал о предстоящем приквеле его детища "Игры престолов". А теперь студия Paint Hall, которая занималась съемками сериала, сообщила о том, что съемки первого приквела сериала стартуют в октябре.

Отметим, что события сериала буду происходить за тысячи лет до событий оригинальной истории. Название шоу пока не утверждено, но Джордж Р. Р. Мартин говорил, что ему нравится вариант "Длинная ночь".

Сценарий написала Джейн Голдман, которая ранее работала над фильмами "Kingsman: Секретная служба", "Люди Икс: Первый класс", "Женщина в черном". Поскольку действо будет происходить за тысячу лет до, никто из актерского состава Игры престолов не будет задействован в шоу.

Релиз шоу состоится не ранее, чем через год, после выхода финальной серии Игры престолов.

Напомним, в приквеле станет известна хронология существования выдуманного мира от Золотого века Героев до его самых темных времен. Ну и, конечно же, авторы расскажут об истинном происхождении белых ходоков.