Как изменились актеры любимого сериала спустя 20 лет.

20 лет назад на экраны вышел тот самый культовый сериал "Секс в большом городе", покоривший сердца женщин по всему миру! Мы решили сравнить, как же изменились звезды сериала спустя столько лет.