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Стал известен полный звездный состав новой киноленты Тарантино

Квентин Тарантино
12:53 Сегодня Телеграф
lime.apostrophe.ua

Новости культуры: Одну из главных ролей в фильме сыграет нашумевшая Марго Робби.

Знаменитый режиссер Квентин Тарантино рассказал об актерском составе своего нового фильма "Однажды в Голливуде" (Once Upon a Time in Hollywood).

События картины разворачиваются в 1969 году, на фоне жутких убийств в Лос-Анджелесе, когда город терроризировала секта Чарльза Мэнсона. Одной из ее жертв стала Шэрон Тейт, беременная жена Романа Полански. Однако Мэнсон останется на втором плане. В центре внимания окажутся персонажи Брэда Питта и Леонардо ДиКаприо, которые исполнят главные роли в фильме.

Как сообщалось ранее, ДиКаприо сыграет в картине бывшую звезду вестернов и соседа Шэрон Тейт Рика Далтона, а Питт - его дублера-каскадера Клиффа Бута.

А саму жену Полански, по словам режиссера, сыграет Марго Робби.

Берту Рейнольдсу досталась роль Джорджа Спана, - слепого человека, который сдает свой дом в аренду для съемок вестернов.

Дэмиэн Льюис сыграет Стива Маккуина - актера и друга Джэя Себринга, который был приглашен в дом Шэрон Тейт на званый обед, но он не смог прийти.

В картине также снимаются такие голливудские звезды, как Люк Перри, Дакота Фаннинг, Аль Пачино, Тим Рот, Майкл Мэдсен, Джеймс Мардсен, Курт Рассел, Зои Белл и другие.

Фильм выйдет в прокат в августе 2019 года.

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Новости культуры, Квентин Тарантино, Марго Робби, Новый фильм Тарантино, Однажды в Голливуде, Роман Полански, Чарльза Мэнсон.
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