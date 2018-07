Стал известен полный звездный состав новой киноленты Тарантино

Знаменитый режиссер Квентин Тарантино рассказал об актерском составе своего нового фильма "Однажды в Голливуде" (Once Upon a Time in Hollywood).

События картины разворачиваются в 1969 году, на фоне жутких убийств в Лос-Анджелесе, когда город терроризировала секта Чарльза Мэнсона. Одной из ее жертв стала Шэрон Тейт, беременная жена Романа Полански. Однако Мэнсон останется на втором плане. В центре внимания окажутся персонажи Брэда Питта и Леонардо ДиКаприо, которые исполнят главные роли в фильме.

Как сообщалось ранее, ДиКаприо сыграет в картине бывшую звезду вестернов и соседа Шэрон Тейт Рика Далтона, а Питт - его дублера-каскадера Клиффа Бута.

А саму жену Полански, по словам режиссера, сыграет Марго Робби.

Берту Рейнольдсу досталась роль Джорджа Спана, - слепого человека, который сдает свой дом в аренду для съемок вестернов.

Дэмиэн Льюис сыграет Стива Маккуина - актера и друга Джэя Себринга, который был приглашен в дом Шэрон Тейт на званый обед, но он не смог прийти.

В картине также снимаются такие голливудские звезды, как Люк Перри, Дакота Фаннинг, Аль Пачино, Тим Рот, Майкл Мэдсен, Джеймс Мардсен, Курт Рассел, Зои Белл и другие.

Фильм выйдет в прокат в августе 2019 года.