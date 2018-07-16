Появился трейлер к новому сезону сериала "Доктор Кто" (Видео)

Культовый британский сериал "Доктор Кто" считается самым продолжительным научно-фантастическим телесериалом компании ВВС. Впервые за всю историю существования проекта Доктором Кто стала – женщина. Уиттакер стала 13-м исполнителем роли Доктора. Ее предшественник Питер Капальди, снимавшийся в сериале с 2013 года, покинул проект.