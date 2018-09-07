День Независимости Украины

Новости кино

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 07.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: "Внеочередные выборы" боевиков: МИД сделало заявление
"Внеочередные выборы" боевиков: МИД сделало заявление
Новости: Москалькова сообщила о состоянии здоровья Сенцова
Москалькова сообщила о состоянии здоровья Сенцова
Новости: Усик подписал контракт с промоутером Энтони Джошуа
Усик подписал контракт с промоутером Энтони Джошуа
Новости: Танцы со звездами 2018: Сергей и Снежана Бабкины станут ведущими шоу
Танцы со звездами 2018: Сергей и Снежана Бабкины станут ведущими шоу
X

В Торонто стартовал международный кинофестиваль

Международный кинофестиваль в Торонто
19:06 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: okino.ua

Новости культуры: 6 сентября стартовал Международный кинофестиваль в Торонто, также известный как TIFF (Toronto International Film Festival).

Самый главный кинофорум Северной Америки - 43 Международный кинофестиваль в Торонто, в котором Украина представлена двумя лентами в официальных программах и национальным стендом в его индустриальной секции. Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

"Донбасс" Сергея Лозници представлен в программе Contemporary World Cinema(Современное молодое кино). Первый показ ленты состоялся 6 сентября, а следующие запланированы на 11, 12 и 16 сентября. Фильм "Горная женщина: на войне" Бенедикта Эрлингссона вошел в программу Discovery(Открытие). Ленту покажут 7, 10 и 12 сентября", - идет речь в сообщении.

Как отмечается, конкурсу как такового в Торонто нет - победитель избирается по результатам зрительского голосования, им может стать участник любой фестивальной программы. Но участие картины в Международном кинофестивале в Торонто значительно увеличивает шансы ее выхода в североамериканский прокат, а также шансы получить "Оскар".

Обе картины созданы международными командами при поддержке Госкино Украины. Мировые премьеры этих лент состоялись в рамках конкурсных программ нынешнего Каннского международного кинофестиваля, где они получили свои первые награды.

В рамках индустриальной секции с неизменным слоганом #UkraineIsYourDestination заработал Украинский стенд. В состав украинской делегации в Торонто вошли 16 участников, которые представляют Украину как перспективное направление в производстве кино: рассказывают о нововведении в законодательстве, знакомят с возможностями производства и разнообразием локаций в Украине.

"Всего в рамках индустриальной секции работает 19 национальных стендов, а Украина представлена уже второй год подряд. В этот раз украинская делегация существенно увеличилась и уже начала работу на одной из самых важных профессиональных площадок в Северной Америке", - отметил председатель Госкино Филипп Ильенко, который возглавляет украинскую делегацию.

В рамках работы Украинского стенда активно распространяется информация об Олеге Сенцова с призывом присоединяться к глобальной кампании #SaveOlegSentsov.

11 сентября состоится DOC- конференция, посвященная теме Сенцова. Спикерами мероприятия станут режиссер Сергей Лозница, представительницы международной организации "Human Rights Watch" Таня Купер и литературного американского центра "PEN American Center" Полена Ковалева.

 А сегодня, 7 сентября,  участников кинорынка ожидает Breakfast at TIFF - завтрак "Ukraine Is Your Destination", организованный Всеукраинским благотворительным фондом Игоря Янковского совместно с Госкино. Мероприятие проводится с целью знакомства и налаживания сотрудничества с международными продюсерами и ведущими канадскими киноорганизациями. Во время мероприятия также состоится презентация возможностей современной украинской киноиндустрии. Международный кинофестиваль в Торонто продлится до 16 сентября.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, TIFF, Toronto International Film Festival, Горная женщина: на войне, Международный кинофестиваль в Торонто, Фильм Донбасс, Фильмы.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости кино

Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 12 серию онлайн (Видео) Дэниэл Крэйг получил роль современного Пуаро Агаты Кристи В сети появился новый трейлер фильма ужасов "Хэллоуин" (Видео)

Последние новости

В Одессе под автомобилем обезвредили бомбу (Видео) Шаг к автокефалии: Константинополь назначил представителей в Киеве Марадона будет совмещать работу в Динамо Брест и мексиканском клубе
Сегодня читают
01 На выходные в Украине резко изменится погода
02 В Киеве на Оболони похитили двух школьниц
03 Хайден Панеттьери уснула с другом своего бойфренда
04 Певица Настя Каменских заболела
05 Усик готов дать реванш Гассиеву в Москве
Новости сегодня
19:52 Красота и сила: с такими мужчинами забываешь обо всем (Фото)
19:43 Джоан Роулинг случайно попала на свадьбу шотландской пары
19:37 Курс на ЕС и НАТО: Парубий объяснил зачем нужны изменения в Конституции
19:37 Коноплянка показал, как мотивировал Зинченко перед матчем с Чехией (Видео)
19:33 Украина - Словакия: букмекеры дали прогноз на матч Лиги наций
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: На выходные в Украине резко изменится погода
На выходные в Украине резко изменится погода
Новости: НАПК выявило нарушения в е-декларациях Денисовой
НАПК выявило нарушения в е-декларациях Денисовой
Новости: Супрун рассказала правду о вреде бега для позвоночника
Супрун рассказала правду о вреде бега для позвоночника
Новости: Приложение Google Photos получило новый дизайн
Приложение Google Photos получило новый дизайн
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь