В Торонто стартовал международный кинофестиваль

Самый главный кинофорум Северной Америки - 43 Международный кинофестиваль в Торонто, в котором Украина представлена двумя лентами в официальных программах и национальным стендом в его индустриальной секции. Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

"Донбасс" Сергея Лозници представлен в программе Contemporary World Cinema(Современное молодое кино). Первый показ ленты состоялся 6 сентября, а следующие запланированы на 11, 12 и 16 сентября. Фильм "Горная женщина: на войне" Бенедикта Эрлингссона вошел в программу Discovery(Открытие). Ленту покажут 7, 10 и 12 сентября", - идет речь в сообщении.

Как отмечается, конкурсу как такового в Торонто нет - победитель избирается по результатам зрительского голосования, им может стать участник любой фестивальной программы. Но участие картины в Международном кинофестивале в Торонто значительно увеличивает шансы ее выхода в североамериканский прокат, а также шансы получить "Оскар".

Обе картины созданы международными командами при поддержке Госкино Украины. Мировые премьеры этих лент состоялись в рамках конкурсных программ нынешнего Каннского международного кинофестиваля, где они получили свои первые награды.

В рамках индустриальной секции с неизменным слоганом #UkraineIsYourDestination заработал Украинский стенд. В состав украинской делегации в Торонто вошли 16 участников, которые представляют Украину как перспективное направление в производстве кино: рассказывают о нововведении в законодательстве, знакомят с возможностями производства и разнообразием локаций в Украине.

"Всего в рамках индустриальной секции работает 19 национальных стендов, а Украина представлена уже второй год подряд. В этот раз украинская делегация существенно увеличилась и уже начала работу на одной из самых важных профессиональных площадок в Северной Америке", - отметил председатель Госкино Филипп Ильенко, который возглавляет украинскую делегацию.

В рамках работы Украинского стенда активно распространяется информация об Олеге Сенцова с призывом присоединяться к глобальной кампании #SaveOlegSentsov.

11 сентября состоится DOC- конференция, посвященная теме Сенцова. Спикерами мероприятия станут режиссер Сергей Лозница, представительницы международной организации "Human Rights Watch" Таня Купер и литературного американского центра "PEN American Center" Полена Ковалева.

А сегодня, 7 сентября, участников кинорынка ожидает Breakfast at TIFF - завтрак "Ukraine Is Your Destination", организованный Всеукраинским благотворительным фондом Игоря Янковского совместно с Госкино. Мероприятие проводится с целью знакомства и налаживания сотрудничества с международными продюсерами и ведущими канадскими киноорганизациями. Во время мероприятия также состоится презентация возможностей современной украинской киноиндустрии. Международный кинофестиваль в Торонто продлится до 16 сентября.