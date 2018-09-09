Представлен тизер нового сезона сериала "Нарко" (Видео)

Стриминговый сервис Netflix опубликовал новый тизер четвертого сезона сериала "Нарко", новые эпизоды которого расскажут о мексиканском наркобизнесе. Главные роли в сериале исполняют Майкл Пенья и Диего Луна. Отметим, что сериал "Нарко" выходит с августа 2015 года. Первые три сезона рассказывали о времени, когда Колумбия была главной кокаиновой страной мира, а сюжет закручивался вокруг картеля Пабло Эскобара и картеля Кали. В центре повествования нового сезона будет мексиканский картель Гвадалахары. Премьера запланирована на 16 ноября этого года.