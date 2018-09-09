8 сентября состоялось торжественное закрытие 75-го Венецианского кинофестиваля.

8 сентября состоялось торжественное закрытие 75-го Венецианского кинофестиваля. Мероприятие состоялось на итальянском острове Лидо и стало своеобразной меккой для поклонников кино и голливудских знаменитостей. В Италии отгремел один из самых престижных кинофестивалей. Презентовать 20 фильмов приехали голливудские актеры и режиссеры, которые красовались на красной дорожке и демонстрировали стильные и порой экстравагантные наряды. Не пропустили звезды день закрытия Венецианского кинофестиваля. Популярные актеры и режиссеры пришли на торжественную церемонию награждения, а некоторые из них еще и получили престижные статуэтки. Мы решили показать в фото, как проходило торжественное закрытие кинособытия.