Актеры фильма "Я, Ты, Он, Она" показали своих двойников

Студия "Квартал 95" в поте лица работает над романтической комедией "Я, Ты, Он, Она", который появится на экранах 27 декабря 2018.

Съемки фильма проводятся в окрестностях Киева и Львова. Интересные кадры процесса регулярно публикуются в официальном Instagram-профиле ленты.

На днях авторы кино решили порадовать сеть и показали, кто исполнил роль дублеров-каскадеров Владимира Зеленского, Евгения Кошевого и Насти Короткой. И их "сходство" со звездами рассмешило фанов. Вы только посмотрите, да эти люди действительно "на одно лицо"! - написали фанаты с насмешкой.