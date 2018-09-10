Культура, Кино https://telegraf.com.ua/kultura/kino/4472115-akteryi-filma-ya-tyi-on-ona-pokazali-svoih-dvoynikov.html
Актеры фильма "Я, Ты, Он, Она" показали своих двойников
18:34 Сегодня Телеграф
Новости культуры: Самое смешное, что они абсолютно непохожи между собой.
Студия "Квартал 95" в поте лица работает над романтической комедией "Я, Ты, Он, Она", который появится на экранах 27 декабря 2018.
Съемки фильма проводятся в окрестностях Киева и Львова. Интересные кадры процесса регулярно публикуются в официальном Instagram-профиле ленты.
На днях авторы кино решили порадовать сеть и показали, кто исполнил роль дублеров-каскадеров Владимира Зеленского, Евгения Кошевого и Насти Короткой. И их "сходство" со звездами рассмешило фанов. Вы только посмотрите, да эти люди действительно "на одно лицо"! - написали фанаты с насмешкой.
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