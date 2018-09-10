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Актеры фильма "Я, Ты, Он, Она" показали своих двойников

"Я, Ты, Он, Она"
18:34 Сегодня Телеграф
lux.fm
Фото:kvartal95.com

Новости культуры: Самое смешное, что они абсолютно непохожи между собой.

Студия "Квартал 95" в поте лица работает над романтической комедией "Я, Ты, Он, Она", который появится на экранах 27 декабря 2018.

Съемки фильма проводятся в окрестностях Киева и Львова. Интересные кадры процесса регулярно публикуются в официальном Instagram-профиле ленты.

На днях авторы кино решили порадовать сеть и показали, кто исполнил роль дублеров-каскадеров Владимира Зеленского, Евгения Кошевого и Насти Короткой. И их "сходство" со звездами рассмешило фанов. Вы только посмотрите, да эти люди действительно "на одно лицо"! - написали фанаты с насмешкой.

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Новости культуры, Актеры, Двойники, Дублеры, Квартал-95, Я ты он она.
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