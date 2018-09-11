Культура, Кино https://telegraf.com.ua/kultura/kino/4476509-serial-shkola-nedetskie-igryi-2-sezon-smotret-14-seriyu-onlayn-video.html
Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 14 серию онлайн (Видео)
21:53 Сегодня Телеграф
Фото: YouTube
Новости культуры: 11 сентября вышла 14 серия популярного сериала о всех перипетиях школьной жизни.
Напомним, вчера вышла 13 серия сериала "Школа. Недетские игры". С каждой новой серией мы узнаем любимых героев с неожиданных сторон.
В предыдущей серии мы узнали, что пока учитель физкультуры в больнице, в школу преподавать пришла его младшая сестра.
Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 13 серию онлайн (Видео)
Папа Ники заметил, что кто-то взял деньги, но Ника в этом не признается. Андрей тем временем решил подзаработать курьером, а Лоле предложили работу моделью. Даня узнал, что именно Ника украла фото с его телефона и стал ей угрожать.
14 серия
Сериал "Школа" - это один из самых популярных сериалов 2017-2018 года на украинском телевидении. Сериал вы сможете посмотреть на канале 1+1 или у нас на сайте!
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