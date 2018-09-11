Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 14 серию онлайн (Видео)

Напомним, вчера вышла 13 серия сериала "Школа. Недетские игры". С каждой новой серией мы узнаем любимых героев с неожиданных сторон.

В предыдущей серии мы узнали, что пока учитель физкультуры в больнице, в школу преподавать пришла его младшая сестра.

Папа Ники заметил, что кто-то взял деньги, но Ника в этом не признается. Андрей тем временем решил подзаработать курьером, а Лоле предложили работу моделью. Даня узнал, что именно Ника украла фото с его телефона и стал ей угрожать.

14 серия

Сериал "Школа" - это один из самых популярных сериалов 2017-2018 года на украинском телевидении. Сериал вы сможете посмотреть на канале 1+1 или у нас на сайте!