Сериал "Киев днем и ночью" 5 сезон: смотреть 9 серию онлайн (Видео)

Сегодня, 11 сентября, на экраны вышла 9 серия 5 сезона сериалити "Киев днем и ночью".

В новом сезоне, как вы заметили, все герои заговорили украинским языком. В сюжете пятого сезона — истории трех подруг, цель которых — покорить Киев. Любовь, дружба, предательства и разочарования — сериалити покажет реальную жизнь и реальные проблемы молодежи.

9 серия, 1 часть:

9 серия, 2 часть:

Напомним, в предыдущей серии "Киев днем и ночью" Назар и Алина проснулись в постели вместе. Сначала они заехали в офис, где их ждала Настя. Она рассказала Назару, что порвала с Эндрю и теперь Алина должна уговорить девушку вернуть клиента. Альбина и Владимирович планируют новое дело. Сэм и Яся готовятся к вечеринке-маскарауа. Физрук учит их танцевать. Паша соглашается помочь Полине овладеть свадебным танец вместо Назара. Макс подал идею инстаграм-бизнеса по пошиву одежды Насти.