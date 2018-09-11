День Независимости Украины

Новости кино

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 12.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко провел встречу с послом США: о чем говорили
Порошенко провел встречу с послом США: о чем говорили
Новости: В США почтили память жертв терактов 11 сентября
В США почтили память жертв терактов 11 сентября
Новости: Металлист 1925 нашел нового тренера, раскритиковав старого
Металлист 1925 нашел нового тренера, раскритиковав старого
Новости: Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 14 серию онлайн (Видео)
Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 14 серию онлайн (Видео)
X

Сериал "Киев днем и ночью" 5 сезон: смотреть 9 серию онлайн (Видео)

"Киев днем и ночью"
23:09 Вт, 11 Сентябрь 2018 Телеграф
Фото: hochu.ua

Новости культуры: 11 сентября вышла 9 серия сериала о жизни в столице "Киев днем и ночью".

Сегодня, 11 сентября, на экраны вышла 9 серия 5 сезона сериалити "Киев днем и ночью".

В новом сезоне, как вы заметили, все герои заговорили украинским языком. В сюжете пятого сезона — истории трех подруг, цель которых — покорить Киев. Любовь, дружба, предательства и разочарования — сериалити покажет реальную жизнь и реальные проблемы молодежи.

9 серия, 1 часть:

9 серия, 2 часть:

Напомним, в предыдущей серии "Киев днем и ночью" Назар и Алина проснулись в постели вместе. Сначала они заехали в офис, где их ждала Настя. Она рассказала Назару, что порвала с Эндрю и теперь Алина должна уговорить девушку вернуть клиента. Альбина и Владимирович планируют новое дело. Сэм и Яся готовятся к вечеринке-маскарауа. Физрук учит их танцевать. Паша соглашается помочь Полине овладеть свадебным танец вместо Назара. Макс подал идею инстаграм-бизнеса по пошиву одежды Насти.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, 5 сезон, 9 серия, Видео, Киев днем и ночью, Киев днем и ночью 5, Смотреть, Смотреть онлайн.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости кино

Стала известна дата выхода новой сказки от Disney Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 13 серию онлайн (Видео) Актеры фильма "Я, Ты, Он, Она" показали своих двойников

Последние новости

В РФ говорят о намеченных с ЕС мерах против санкций США по Ирану Экс-вратарь Карпат будет выступать в чемпионате Дании Хорватия: страна с волшебными пейзажами и старинной архитектурой (Фото)
Сегодня читают
01 Позитивного начала дня: забавные утренние анекдоты 11 сентября
02 Энтони Джошуа дал несколько советов Александру Усику
03 Гроза и ветер: киевлян предупредили о надвигающейся буре
04 Гороскоп на сегодня, 11 сентября: все знаки Зодиака
05 Вратарь Словакии рассказал об ударе с пенальти Ярмоленко
Новости сегодня
00:21 Диетологи назвали лучшие продукты для набора мышечной массы
00:15 Саркастические комментарии и юмористические открытки, которые раскрасят ночь
00:10 Отцы и дети: невероятно милые снимки пап и их новорожденных малышей (Фото)
23:45 В Барселоне проходят массовые акции в поддержку независимости от Испании
23:45 Жирная пища провоцирует дневную сонливость
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: ООН: каждый девятый житель Земли голодает
ООН: каждый девятый житель Земли голодает
Новости: Столтенберг поздравил нового командующего НАТО
Столтенберг поздравил нового командующего НАТО
Новости: Статистику дел НАБУ по коррупции за август возглавляют судьи
Статистику дел НАБУ по коррупции за август возглавляют судьи
Новости: Сериал "Киев днем и ночью" 5 сезон: смотреть 9 серию онлайн (Видео)
Сериал "Киев днем и ночью" 5 сезон: смотреть 9 серию онлайн (Видео)
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь