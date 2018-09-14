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В сети появился трейлер сериала "Сабрина – маленькая ведьма" (Видео)

"Сабрина – маленькая ведьма"
11:31 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото: instyle.ru

Новости культуры: "Леденящие душу приключения Сабрины" – это ремейк популярного телешоу 90-х "Сабрина – маленькая ведьма".

Netflix продолжает удивлять и радовать новыми проектами, например, появился трейлер вестерна братьев Коэн "Баллада Бастера Скраггса", который изначально должен был выйти в формате мини-сериала, но в процессе производства превратился в фильм-антологию. Теперь же стриминговый сервис выпустил новый тизер-трейлер сериала "Леденящие душу приключения Сабрины".

Кто не помнит – это перезапуск знаменитого телешоу 90-х "Сабрина – маленькая ведьма" с Мелиссой Джоан Харт. А вот главную роль в новой версии исполнила Кирнан Шипка, известная по роли Салли Дрейпер в сериале "Безумцы". Создателем сериала выступает Роберто Агирре-Сакаса, который работал над подростковой драмой "Ривердэйл".

Итак, мрачный ролик посвящен празднованию 16-летия юной ведьмы Сабрины, когда она должна либо посвятить себя шабашу, либо стать простой смертной ради отношений со своим возлюбленным Харви. В тизере также можно увидеть ее тетушек Хильду и Зельду, которых сыграли Люси Дэвис, известная по комедии "Зомби по имени Шон", и Миранда Отто — исполнительница роли Эовин во "Властелине колец" Питера Джексона.

Премьера сериала из десяти эпизодов, вдохновением для которого стали классические хорроры "Ребенок Розмари" и "Изгоняющий дьявола", состоится 26 октября. Кстати, основой для шоу послужила не только "Сабрина — маленькая ведьма", но и комикс издательства Archie Comics.

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Новости культуры, Netflix, Видео, Сабрина, Сабрина маленькая ведьма, Сериал, Тизер, Трейлер.
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