Дженнифер Энистон исполнит главную роль в новой комедии

49-летняя голливудская актриса Дженнифер Энистон, по всей видимости, после развода решила целиком и полностью отдаться работе.

На официальной страничке стримингового сервиса Netflix появилась информация о том, что платформа выкупила права на новый фильм режиссера Анны Флэтчер "Dumplin", который будет основан на одноименной книге Джули Мерфи.

Главную роль в предстоящей комедии исполнит актриса Дженнифер Энистон. В фильме также сыграют Одейя Раш ("Леди Берт", "Посвященны"), Даниэль МакДональд ("Каждая секретная вещь", "Патти Кейкс", Дав Камерон ("Отпрыски", "Лив и Мэдди"), Бекс Тейлор-Клаус ("Крик", "Убийство").

Jennifer Aniston, @DLMacdonald19, @OdeyaRush1, @DoveCameron, @IBexWeBex, & @TheGingerMinj will star in Dumplin’ — a new movie directed by Anne Fletcher about Texas beauty queens featuring six new original songs co-written by Dolly Parton and Linda Perry! pic.twitter.com/T5RVj5DgDI — See What's Next (@seewhatsnext) 12 сентября 2018 г.

В центре сюжета бестселлера - полная девочка-подросток, дочка бывшей королевы красоты. После небольших романтических отношений с привлекательным парнем, она решает доказать всему миру, что может быть не хуже любой модели, и решает принять участие в конкурсе красоты. Отмечается, что в фильме будут использованы четыре новые песни, написанные совместно Долли Партон и Линдой Перри. Релиз состоится на Netflix уже в этом году.