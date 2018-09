Дженнифер Энистон исполнит главную роль в новой комедии

49-летняя голливудская актриса Дженнифер Энистон, по всей видимости, после развода решила целиком и полностью отдаться работе.

На официальной страничке стримингового сервиса Netflix появилась информация о том, что платформа выкупила права на новый фильм режиссера Анны Флэтчер "Dumplin", который будет основан на одноименной книге Джули Мерфи.

Главную роль в предстоящей комедии исполнит актриса Дженнифер Энистон. В фильме также сыграют Одейя Раш ("Леди Берт", "Посвященны"), Даниэль МакДональд ("Каждая секретная вещь", "Патти Кейкс", Дав Камерон ("Отпрыски", "Лив и Мэдди"), Бекс Тейлор-Клаус ("Крик", "Убийство").

Jennifer Aniston, @DLMacdonald19, @OdeyaRush1, @DoveCameron, @IBexWeBex, & @TheGingerMinj will star in Dumplin’ — a new movie directed by Anne Fletcher about Texas beauty queens featuring six new original songs co-written by Dolly Parton and Linda Perry! pic.twitter.com/T5RVj5DgDI

— See What's Next (@seewhatsnext) 12 сентября 2018 г.