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Дженнифер Энистон исполнит главную роль в новой комедии

Дженнифер Энистон
13:14 Сегодня Телеграф
beztabu.net

Новости культуры: Знаменитость то и дело приглашают в новые проекты, а Энистон не отказывается.

49-летняя голливудская актриса Дженнифер Энистон, по всей видимости, после развода решила целиком и полностью отдаться работе.

На официальной страничке стримингового сервиса Netflix появилась информация о том, что платформа выкупила права на новый фильм режиссера Анны Флэтчер "Dumplin", который будет основан на одноименной книге Джули Мерфи.

Главную роль в предстоящей комедии исполнит актриса Дженнифер Энистон. В фильме также сыграют Одейя Раш ("Леди Берт", "Посвященны"), Даниэль МакДональд ("Каждая секретная вещь", "Патти Кейкс", Дав Камерон ("Отпрыски", "Лив и Мэдди"), Бекс Тейлор-Клаус ("Крик", "Убийство").

В центре сюжета бестселлера - полная девочка-подросток, дочка бывшей королевы красоты. После небольших романтических отношений с привлекательным парнем, она решает доказать всему миру, что может быть не хуже любой модели, и решает принять участие в конкурсе красоты. Отмечается, что в фильме будут использованы четыре новые песни, написанные совместно Долли Партон и Линдой Перри. Релиз состоится на Netflix уже в этом году.

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Новости культуры, Netflix, Актрис, Дженнифер Энистон, Комедия, новая комедия.
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