23 сезон "Южного парка" станет последним

Всего за неделю до премьеры 22 сезона культового мультсериала "Южный парк", создатели призвали закрыть собственный проект. На днях в Twitter авторы мультика опубликовали видео, в котором речь идет о том, что показ сериала скоро закончится.

Кром того, на официальном YouTube-канале "Южного парка" размещен ролик, в котором говорится: "Америка на распутье. Что мы будем делать дальше? #закройтеЮжныйпарк".

Поклонники картины не стали сильно расстраиваться. Многие из них предположили, что авторы популярного мультика после закрытия шоу займутся разработкой игр, посвященных популярному сериалу. На данный момент уже созданы две части: Stick of Truth и Fractured but Whole.

Напомним, что премьера 22 сезона состоится 26 сентября. "Южный Парк" - американский мультсериал, который создают Трей Паркер и Мэтт Стоун. Второй по длительности анимационный сериал в истории американского телевидения после сериала "Симпсоны".

Шоу славится своим освещением текущих мировых событий. Работа над каждой серией ведётся в два этапа: на первом авторы придумывают общую концепцию и сюжет, а на втором - менее чем за неделю до премьерного показа - дорабатывают их деталями, что позволяет быстро реагировать на новости.