День Независимости Украины

Новости кино

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 14.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Правительство представило проект бюджета на 2019 год: подробности изменений
Правительство представило проект бюджета на 2019 год: подробности изменений
Новости: Климкин рассказал о теме переговоров "нормандской четверки"
Климкин рассказал о теме переговоров "нормандской четверки"
Новости: Усик - Беллью: где и когда состоится бой
Усик - Беллью: где и когда состоится бой
Новости: Принц Уильям назвал любимое блюдо своей жены
Принц Уильям назвал любимое блюдо своей жены
X

23 сезон "Южного парка" станет последним

Южный парк
20:19 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото: gaming.si

Новости культуры: Создатели легендарного американского анимационного сериала "Южный парк" намекнули на то, что после предстоящего 22 сезона выйдет еще один, который станет финальным.

Всего за неделю до премьеры 22 сезона культового мультсериала "Южный парк", создатели призвали закрыть собственный проект. На днях в Twitter авторы мультика опубликовали видео, в котором речь идет о том, что показ сериала скоро закончится.

Кром того, на официальном YouTube-канале "Южного парка" размещен ролик, в котором говорится: "Америка на распутье. Что мы будем делать дальше? #закройтеЮжныйпарк".

Поклонники картины не стали сильно расстраиваться. Многие из них предположили, что авторы популярного мультика после закрытия шоу займутся разработкой игр, посвященных популярному сериалу. На данный момент уже созданы две части: Stick of Truth и Fractured but Whole.

Напомним, что премьера 22 сезона состоится 26 сентября. "Южный Парк" - американский мультсериал, который создают Трей Паркер и Мэтт Стоун. Второй по длительности анимационный сериал в истории американского телевидения после сериала "Симпсоны".

Шоу славится своим освещением текущих мировых событий. Работа над каждой серией ведётся в два этапа: на первом авторы придумывают общую концепцию и сюжет, а на втором - менее чем за неделю до премьерного показа - дорабатывают их деталями, что позволяет быстро реагировать на новости.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, 22 сезон, 23 сезон, South Park, закрытие "Южного парка", Мультсериал, Южный парк.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости кино

Малоизвестные факты о съемках культовых фильмов Актриса "13 причин почему" снимется в новом сериале от Netflix Сериал "Киев днем и ночью" 5 сезон: смотреть 11 серию онлайн (Видео)

Последние новости

Шахтер - Хоффенхайм: стал известен райдер гостей Экс-участник группы "ТНМК" попал в аварию Смешные фото и картинки для ценителей качественного юмора
Сегодня читают
01 Погода на выходные: Украину накроет летняя жара
02 РПЦ срочно созывает заседание Синода из-за Украины
03 Врачи указали самую вредную позу для сна
04 Киевский патриархат рассказал, кто может возглавить единую поместную церковь в Украине
05 Зинченко забил гол с отрицательного угла (Видео)
Новости сегодня
20:41 Сравнение моделей на обложке и в обыденной жизни (Фото)
20:38 "Терять мне нечего": Беллью о бое с Усиком
20:38 Какие астрономические явления можно будет увидеть в ближайшие два года
20:32 Белый дом: Признание Манафорта не имеет отношения к Трампу
20:28 Ремонт 2018: идеи гардеробной, которые стильно преобразят ваш дом (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Украина отменит переход на летнее время вслед за ЕС
Украина отменит переход на летнее время вслед за ЕС
Новости: В Армянске официально введен режим ЧС
В Армянске официально введен режим ЧС
Новости: Омелян сегодня сдаст загранпаспорта в НАБУ
Омелян сегодня сдаст загранпаспорта в НАБУ
Новости: Танцы со звездами 2018: чего ожидать в четвертом выпуске
Танцы со звездами 2018: чего ожидать в четвертом выпуске
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь