23 сезон "Южного парка" станет последним
Новости культуры: Создатели легендарного американского анимационного сериала "Южный парк" намекнули на то, что после предстоящего 22 сезона выйдет еще один, который станет финальным.
Всего за неделю до премьеры 22 сезона культового мультсериала "Южный парк", создатели призвали закрыть собственный проект. На днях в Twitter авторы мультика опубликовали видео, в котором речь идет о том, что показ сериала скоро закончится.
Кром того, на официальном YouTube-канале "Южного парка" размещен ролик, в котором говорится: "Америка на распутье. Что мы будем делать дальше? #закройтеЮжныйпарк".
Поклонники картины не стали сильно расстраиваться. Многие из них предположили, что авторы популярного мультика после закрытия шоу займутся разработкой игр, посвященных популярному сериалу. На данный момент уже созданы две части: Stick of Truth и Fractured but Whole.
Напомним, что премьера 22 сезона состоится 26 сентября. "Южный Парк" - американский мультсериал, который создают Трей Паркер и Мэтт Стоун. Второй по длительности анимационный сериал в истории американского телевидения после сериала "Симпсоны".
Шоу славится своим освещением текущих мировых событий. Работа над каждой серией ведётся в два этапа: на первом авторы придумывают общую концепцию и сюжет, а на втором - менее чем за неделю до премьерного показа - дорабатывают их деталями, что позволяет быстро реагировать на новости.