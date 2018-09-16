Режиссёры порой бывают жестоки по отношению к актёрам и заставляют делать их невообразимые вещи, которые откладывают отпечаток на дальнейшей жизни актёра.

Актёр по-настоящему сложная профессия. Мало того, что тебя должен заметить режиссёр и захотеть снять в своём фильме, также ты должен подходить по типажу и играть так убедительно, чтобы люди по ту сторону экрана тебе поверили. К тому же, режиссёры порой бывают жестоки по отношению к актёрам и заставляют делать их невообразимые вещи, которые откладывают отпечаток на дальнейшей жизни актёра. Именно об этом и пойдёт речь в нашей статье.