Кинокомпания Fresh Productio завершили съемки фильма, которые длились 5 лет

"Этот проект победил еще на первом конкурсном отборе Госкино. Его производство пришлось на 2013-2014 года и на длительное время приостанавливалось из-за девальвации украинской валюты. Но через более чем 5 лет после начала работы, совместными усилиями многих людей, лента наконец завершена!" - сказал председатель Госкино Филипп Ильенко. Он сообщил, что кинотеатральный прокат ленты в Украине запланирован на 2019 год.

Как отмечается, проект получил государственную финансовую поддержку в размере 5 млн 775 тыс. 100 грн, что составляет 20% от общей стоимости производства фильма. Лента создана в совместном производстве кинокомпаниями Fresh Production Group (Украина), Studio О (Грузия), Geopoly (Болгария), Aktis Film Production (Германия) при участии "Медиа группы Украина" и телеканала "Украина" и при поддержке Национального киноцентра Грузии, Немецкого кинофонда MDM (Mitteldeutsche Medienfrderung GmbH) и Болгарского национального центра кино.

Авторы сценария - Отар Шаматава и Заза Буадзе, который также является креативным продюсером картины. Продюсеры - Олег Щербина и Юлия Чернявская (Украина), Отар Шаматава (Грузия), Павлина Желева и Георгий Чолаков (Болгария), Стелиос Зианнис и Вера Вейт (Германия). Съемки проходили в Украине, Грузии и Болгарии.

Фильм "Урсус" рассказывает историю трех неудачников - грузинского кинорежиссера, украинского каскадера и канадской защитницы диких животных, которые в 1992 году совершают отчаянное путешествие из охваченного огнем гражданской войны Тбилиси в Берлин. Каждый из героев имеет свою цель и даже не представляет, как переплетены их судьбы. Главные роли в фильме выполнили Ника Тавадзе (Грузия), Богдан Бенюк (Украина) и Жозефина де Ла Бом (Франция). В фильме снялись также Жорж Коррафас (Франция), Кристиан Ульмен (Германия), Заур Шафиев (Азербайджан), Илка Зафирова (Болгария).