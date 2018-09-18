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13 сезон "Игры престолов" имеет право на существование

Актеры "Игры престолов" на церемонии награждения "Эмми"
18:27 Сегодня Телеграф
segodnya.ua

Новости культуры: Писатель, автор серии книг "Песнь Льда и Пламени" рассказал о 13 сезоне "Игры престолов".

Культовый сериал "Игра престолов" завоевал главную награду престижной премии "Эмми", церемония которой прошла 17 сентября в Лос-Анджелесе. Поклонники саги с нетерпением ждут премьеры нового и последнего сезона этой истории.

Однако, автор серии книг "Песнь Льда и Пламени" Джордж Р. Р. Мартин признался в интервью во время церемонии награждения Emmy Awards, что его произведения могли бы предоставить достаточно материала, чтобы популярный сериал HBO длился целых 13 сезонов!

"Я не знаю, спросите Дэвида и Дэна (продюсеры сериала – ред.), — сказал Мартин. — Мы могли бы осилить 11, 12 или даже 13 сезонов. Но, я думаю, они хотят закончить вовремя".

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"Если вы читали мои романы, вы знаете, что в них достаточно материала для большего количества сезонов", — отметил автор.

Также Мартин напомнил, что у продюсеров есть пять приквелов "Игры престолов" в разработке, некоторые касаются событий за 100 лет и даже за 5 тысяч лет до основного сюжета.

Напомним, сериал "Игра престолов" завоевал больше всего статуэток ежегодной премии Creative Arts Emmy Awards 2018.

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Новости культуры, Emmy Awards, Джордж Р. Р. Мартин, Игра престолов, Книга, Песнь Льда и Пламени, Роман, Сериал, Эмми.
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