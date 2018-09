Стало известно имя режиссера нового фильма о Бонде

Режиссером 25 фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде станет американский режиссер Кэри Дзодзи Фукунага, известный по работе над первым сезоном сериала "Настоящий детектив", сообщается на официальной странице проекта в Twitter.

Отмечается, что на должность режиссера Фукунага был утвержден продюсерами картины Майклом Уилсоном и Барбарой Брокколи, а также исполнителем главной роли Дэниелом Крейгом. Съемки фильма стартуют 4 марта 2019 года.

Кроме того, в сообщении также говорится о том, что фильм выйдет в прокат 14 февраля 2020 года. Фукунага заменит на должности режиссера Дэнни Бойла, который покинул проект "из-за творческих разногласий".

Michael G. Wilson, Barbara Broccoli and Daniel Craig announced today that #Bond25 will begin filming at Pinewood Studios on 4 March 2019 under the helm of director, Cary Joji Fukunaga with a worldwide release date of 14 February 2020. (1/2) pic.twitter.com/Oyzt826sXd

