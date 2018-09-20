Стало известно имя режиссера нового фильма о Бонде
Новости культуры: Фильм об агенте 007 снимет Кэри Фукунага.
Режиссером 25 фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде станет американский режиссер Кэри Дзодзи Фукунага, известный по работе над первым сезоном сериала "Настоящий детектив", сообщается на официальной странице проекта в Twitter.
Отмечается, что на должность режиссера Фукунага был утвержден продюсерами картины Майклом Уилсоном и Барбарой Брокколи, а также исполнителем главной роли Дэниелом Крейгом. Съемки фильма стартуют 4 марта 2019 года.
Кроме того, в сообщении также говорится о том, что фильм выйдет в прокат 14 февраля 2020 года. Фукунага заменит на должности режиссера Дэнни Бойла, который покинул проект "из-за творческих разногласий".
Michael G. Wilson, Barbara Broccoli and Daniel Craig announced today that #Bond25 will begin filming at Pinewood Studios on 4 March 2019 under the helm of director, Cary Joji Fukunaga with a worldwide release date of 14 February 2020. (1/2) pic.twitter.com/Oyzt826sXd
— James Bond (@007) 20 сентября 2018 г.
В сентябре 2017-го источник раскрыл подробности сюжета новой части франшизы. По его словам, Бонд покидает секретную службу и женится, однако его супругу убивают.
В июле прошлого года СМИ сообщили о том, что Дэниел Крэйг согласился вернуться к роли Бонда в новом фильме, несмотря на то, что отказывался от нее ранее. Четыре фильма с участием Крэйга собрали в мировом прокате 2,9 миллиарда долларов, гонорар Крэйга при этом составил около 55 миллионов.