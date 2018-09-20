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Стало известно имя режиссера нового фильма о Бонде

Джемс Бонд
14:30 Сегодня Телеграф
zn.ua

Новости культуры: Фильм об агенте 007 снимет Кэри Фукунага.

Режиссером 25 фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде станет американский режиссер Кэри Дзодзи Фукунага, известный по работе над первым сезоном сериала "Настоящий детектив", сообщается на официальной странице проекта в Twitter.

Отмечается, что на должность режиссера Фукунага был утвержден продюсерами картины Майклом Уилсоном и Барбарой Брокколи, а также исполнителем главной роли Дэниелом Крейгом. Съемки фильма стартуют 4 марта 2019 года.

Кроме того, в сообщении также говорится о том, что фильм выйдет в прокат 14 февраля 2020 года. Фукунага заменит на должности режиссера Дэнни Бойла, который покинул проект "из-за творческих разногласий".

В сентябре 2017-го источник раскрыл подробности сюжета новой части франшизы. По его словам, Бонд покидает секретную службу и женится, однако его супругу убивают.

В июле прошлого года СМИ сообщили о том, что Дэниел Крэйг согласился вернуться к роли Бонда в новом фильме, несмотря на то, что отказывался от нее ранее. Четыре фильма с участием Крэйга собрали в мировом прокате 2,9 миллиарда долларов, гонорар Крэйга при этом составил около 55 миллионов.

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Новости культуры, Twitter, Джемс Бонд, Кэри Дзодзи Фукунаг, Режиссер, Режиссер фильма о Бонде.
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