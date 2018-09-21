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Мультфильм "Украденная принцесса: Руслан и Людмила" превратят в театральную постановку

Украденная принцесса: Руслан и Людмила
21:21 Сегодня Телеграф
kinoafisha.ua
Фото: animagrad.com

Новости культуры: Создатели мультфильма "Украденная принцесса: Руслан и Людмила" сделают театральную постановку по мотивам полнометражной анимации

Как показывает практика, развивать Вселенную кинопроекта можно самыми разными способами - от выпуска брендированных товаров и книг до социальных кампаний. Но создатели мультфильма "Украденная принцесса: Руслан и Людмила" - FILM.UA Group и студия Animagrad - пошли еще дальше, замахнувшись на театральную постановку по мотивам полнометражной анимации.

Спектакль "Украденная принцесса", ставший совместным проектом FILM.UA Group с компаниями Magic Box и "Сказки случаются", расскажет зрителям историю, положенную в основу мультфильма: бродячий актер Руслан и киевская принцесса Мила случайно встретились на улицах древнего Киева и полюбили друг друга, но их счастье нарушает злой колдун Черномор, которому удается похитить Милу. Вместе с друзьями Руслан отправляется на поиски украденной принцессы, и в итоге герои доказывают, что настоящая любовь - сильнее магии.

Созданием спектакля занимается команда студии "Сказки Случаются", в музыкальном оформлении постановки, помимо оригинального саундтрека, использованы композиции дуэта Nude Voices, финалистрв шоу "Голос країни", за хореографию отвечает Андрей Сидорко – постановщик номеров Open Kids, а также клипов MONATIK, Насти Каменских и других артистов.

Премьера спектакля состоится 28 октября в Киеве (в концертном зале КПИ), но днем ранее - 27 октября - его покажут в Черкассах. Затем постановка отправится в Сумы (29 ноября), Харьков (30 октября), Днепр (31 октября), Кривой Рог (1 ноября), Винницу (2 ноября), Херсон (3 ноября) и Одессу (4 ноября). Организацией гастрольного тура занимается сопродюсер проекта Magic Box.

Примечательно, что спектакль, как и мультфильм, будет интересен семейной аудитории, но его главный зритель, на которого ориентируются создатели, - дети от 5 до 12 лет.

Мультфильм "Украденная принцесса: Руслан и Людмила", вышедший на экраны 7 марта этого года, стал рекордсменом кассовых сборов среди фильмов украинского производства, был продан в 50 с лишним стран мира и на сегодняшний момент собрал в общей сложности около $5 млн. Соответственно, на FILM.UA верят в то, что и спектакль будет пользоваться успехом у зрителей, хотя, конечно, волнуются, ведь театральных проектов у компании еще не было. Что ж, давайте пожелаем им успеха в реализации смелой идеи и будем ждать хороших новостей.

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Новости культуры, Animagrad, FILM.UA Group, Мультфильм, театр, Театральная постановка, Украденная принцесса: Руслан и Людмила.
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