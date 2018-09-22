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Гвендолин Кристи поделилась мыслями о ее последней роли в сериале "Игра престолов"

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Гвендолин Кристи
15:06 Сегодня Телеграф
popcornnews.ru

Новости культуры: Гвендолин призналась, что, в последний раз сняв доспехи Бриенны, "два часа проплакала" – прощаться с ролью было очень тяжело.

Поклонники «Игры престолов» продолжают ждать хотя бы официальной даты премьеры 8 сезона, а звезды сериала продолжают публично с ним прощаться. В фотосессии для ES Magazine трогательными прощальными словами поделилась и Гвендолин Кристи.

Гвендолин призналась, что, в последний раз сняв доспехи Бриенны, "два часа проплакала" – прощаться с ролью было очень тяжело, потому что "это самое невероятное, что со мной произошло за всю жизнь", рассказывает актриса.

"Я знаю, как банально это звучит, но, тем не менее, это действительно было невероятно, во всех смыслах этого слова – что мне предложили эту роль, роль, в которой мои друзья меня даже не представляли, ни на секунду. Никто из тех, кто меня знал, не понимали, почему я согласилась играть Бриенну – ведь мне пришлось обрезать волосы, изменить свое тело, отказаться от косметики; мир видел меня совсем другой".

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Новости культуры, Актриса, Гвендолин Кристи, Игра престолов, Кино, Роль.
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