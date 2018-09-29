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Сериал "Киев днем и ночью" 5 сезон: смотреть 17,18,19 серии онлайн (Видео)

Киев днем и ночью
09:49 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф

Новости культуры: 28 сентября вышли 17-19 серии сериала о столичной жизни "Киев днем и ночью".

Сегодня, 28 сентября, на экраны вышли 17, 18, 19 серии 5 сезона сериала "Киев днем и ночью". Что сегодня произойдет в сериале "КДН-5", смотрите сами в новых сериях ниже в видео.

Серия 17. Часть 1. "Киев днем и ночью". Сезон 5

Серия 17. Часть 2. "Киев днем и ночью". Сезон 5

Серия 18. Часть 1. "Киев днем и ночью". Сезон 5

Серия 18. Часть 2. "Киев днем и ночью". Сезон 5

Серия 19. Часть 1. "Киев днем и ночью". Сезон 5

 

Серия 19. Часть 2. "Киев днем и ночью". Сезон 5

Сериал "Киев днем и ночью" 5 сезон: смотреть 14-15 серии онлайн (Видео)

Напомним, в 16 серии 5 сезона "Киев днем и ночью" Сэм украл деньги у Назара, чтобы помочь Ясе оплатить аренду квартиры. Между тем Альбина собирает деньги на оплату квартиры со всех жильцов. Макс предлагает Насте жениться. Альбина до сих пор скрывает что-то от Владимировича. Назар не выплачивает зарплату Алине. Полина решает помириться с Назаром. Владимирович и Альбина пытаются решить, как рассказать супругам, что они изменяют друг другу.

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