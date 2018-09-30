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Том Хэнкс показал новый образ в фильме "Ты - мой друг"

Том Хэнкс
15:02 Сегодня Телеграф
segodnya.ua

Новости культуры: Актер играет в новом фильме "Ты – мой друг", посвященного жизни американского телеведущего Фреда Роджерса.

Голливудский актер Том Хэнкс появился в новом образе очередного добряка. Студия Sony Pictures опубликовала первый официальный кадр из байопика "You Are My Friend" ("Ты – мой друг"), посвященного жизни американского телеведущего Фреда Роджерса.

Роджерс был ведущим детских телепередач, а также известным гуманистом, задушевным добряком, дружелюбным и очаровательным парнем со склонностью к вязанию кардиганов. И хотя за пределами Америки он не был так же популярен, как дома, предстоящий байопик расскажет довольно универсальную историю о хорошем человеке, который стремился сделать мир чуточку лучше.

Сценарий к фильму написали Мика Фицерман-Блу и Ной Харпстер. В режиссерском кресле на этот раз Мэриэлл Хеллер. Сюжет сосредоточится не на всей биографии Роджерса, а на конкретном фрагменте, а именно на том, какое влияние ведущий оказал на журналиста Тома Джунода, который был закоренелым циником, но изменил свое мировоззрение после того, как взял у Роджерса интервью для профиля в журнале Esquire. Журналиста играет Мэттью Риз, известный по сериалу "Американцы". Релиз картины запланирован на 18 октября 2019 года.

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Новости культуры, Кино, Роль, Снимок, Том Хэнкс, Ты – мой друг, Фильм, Фред Роджерс.
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