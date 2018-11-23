Критики назвали самую смешную сцену в кино за последние 10 лет (Видео)

Новости культуры: Самой смешной оказалась игра в бейсбол в фильме "Сумерки".

В этом году фантастическому фильму о страстной любви вампира и девушки "Сумерки" исполнилось 10 лет. Критик портала Vulture обратил внимания на этот фильм, а именно назвал самую смешную сцену из фильма.

Как оказалось, сцена из первого фильма, в которой вампиры Каллены играют в бейсбол вместе с Беллой, была названа самой забавной в кино за последние 10 лет.

Кроме того, критик язвительно прошелся по каждому из персонажей картины. Например, зачем вампир Эммет танцует хип-хоп перед началом игры? Разминается? Сестра Эдварда Розали смотрит на всех с ненавистью и, похоже, чересчур серьезно относится к этой игре. Сам же Эдвард постоянно использует свои суперспособности, что бесит всех остальных.

Критик также предполагает, что эта игра длилась бы вечно, потому что никто и никогда так и не забил бы очко, если бы не появление кучки "плохих" вампиров. Все вместе представляет собой самую странную и абсолютно нелепую сцену под отличный саундтрек Muse.