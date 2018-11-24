В Сети показали новый кадр со съемок 3 сезона сериала "Корона"

Новости культуры: Создатели сериала показали одну из эпохальных сцен.

Авторы самого дорогого сериала всех времен держат детали нового, 3 сезона в строгой тайне, дозируя информацию. Сначала они объявили актеров, которые сыграют главные роли в фильме, а за считанное время до премьеры заинтриговали, показав съемки одной из важных сцен.

На новом кадре из сериала "Корона" видно сцену с церемонии инвеституры Чарльза, дня, когда он официально получил королевский титул принца Уэльского. Королеву Елизавету II в 3 сезоне играет Оливия Колман, а Чарльза - Джош О'Коннор.

В сети уже сравнили кадр из фильма и снимки с реального события, которое произошло в 1969 году в замке Карнарвон в Уэльсе.