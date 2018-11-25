Умер знаменитый английский режиссер Николас Роуг

Новости культуры: Николас Роуг дебютировал как режиссер в 1970 году с картиной-притчей "Представление" .

В возрасте 90 лет умер английский режиссер Николас Роуг. Сын Николас Роуг-мл. рассказал, что его отец умер в пятницу.

"Он был настоящим отцом, только в августе он отметил свое 90-летие", - сказал Роуг-мл.

Николас Роуг дебютировал как режиссер в 1970 году картиной-притчей "Представление" (Performance) с участием Мика Джаггера.

Наиболее известные работы - мистический триллер "А теперь не смотри" (Don’t Look Now, 1973), фантастическая драма "Человек, который упал на Землю" (The Man Who Fell To Earth, 1976) с Дэвидом Боуи в главной роли.