Умер Бернардо Бертолуччи: лучшие фильмы великого режиссера (Видео)

Новости культуры: 26 ноября умер известный итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи.

Сегодня, 26 ноября, на 77-м году жизни умер легендарный итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи. Он является обладателем премий "Оскар" (1987), "Золотой глобус" (1988), BAFTA (1989), Берлинского международного кинофестиваля (1970), а также Венецианского кинофестиваля (1997, 2007). Предлагаем вам посмотреть подборку знаменитых киноработ Бернардо Бертолуччи.

"Конформист", 1970

Фильм, снятый по одноименному роману Альберто Моравиа. Картина стала культовой, получив наивысшую оценку профессиональных кинокритиков. Сюжет – это череда воспоминаний 33-летнего аристократа Марчелло Клеричи, который должен совершить порученное ему фашистами убийство парижского профессора-антифашиста, своего бывшего учителя.

"Последнее танго в Париже", 1972

Картину из-за "порнографии" запрещали к показу в Италии, Португалии, Сингапуре, Новой Зеландии и Южной Корее. Это не просто любовный роман пожилого мужчины и молодой женщины с откровенными интимными сценами. Это своеобразный крах надежд о нахождении идеала, о вечной гармонии душ, об искренности любви. Картина была номинирована на "Оскар", "Золотой глобус".

"Двадцатый век", 1976

Это история дружбы двух мужчин, которые были выходцами из семей батраков и помещиков. От детства до зрелости, на фоне исторических событий и меняющихся общественных настроений в Италии первой половины XX века. Главных героев сыграли Роберт Де Ниро и Жерар Депардье.

"Последний император", 1987

Сценарий к фильму Бертолуччи написал сам. Фильм получил 9 "Оскаров", 4 "Золотых глобуса", премия "Сезар" и другие престижные награды. Это красивая история жизни и смерти последнего китайского императора Пу И: от его беззаботного детства, проведенного в Запретном городе, до великих перемен, принесенных ветрами революции.

"Маленький Будда", 1993

Главные роли в картине исполнили Бриджит Фонда, Крис Айзек и Киану Ривз, который играет самого Будду. По сюжету, группа буддистских монахов под предводительством Ламы Норбу ищет реинкарнацию его учителя Ламы Дордже. Он находит трех детей, возможных перевоплощений этого учителя: мальчика Джесса Конрада из Сиэтла, беспризорника из Катманду и девочку из знатной индийской семьи. Вместе они отправляются в Бутан, где дети должны подвергнуться испытанию, чтобы выяснить, кто из них является истинной реинкарнацией. Сюжет фильма связан с буддизмом и жизнью Будды Гаутамы.